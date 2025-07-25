三重環河陸橋新設電梯、無障礙坡道 友善動線再升級

三重區環河陸橋。（記者羅國嘉攝）

2025/07/25 12:16

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府高灘地工程管理處於三重區環河陸橋增設水岸電梯及無障礙牽引道，串聯仁義重劃區與二重疏洪道河濱公園，今（25日）啟用，不僅改善動線，也強化對長者、孕婦及行動不便者的友善服務，打造安全、無礙的親水環境。

新北市長侯友宜表示，新北市境內共有1382公頃河濱公園，是市民重要的休憩綠地，尤其新北大都會公園更是全國使用人數最多的河濱空間之一。然而，河濱與市區間常因高聳堤防阻隔，對行動不便者造成困擾。市府近年持續改善出入動線，目前已建置15座水岸電梯，提供從堤外通往堤內的無障礙通行服務，積極落實「友善無障礙城市」的政策願景。

請繼續往下閱讀...

高灘地工程管理處長黃裕斌指出，此次工程整修既有環河陸橋，更新外包板，並新設電梯位於市區側，採鋼構結構搭配鋁包板及茶色，強化膠合玻璃設計，不僅降溫效果佳，也兼具採光與通透性，打造安全美觀的通行空間。同時，將原本老舊的混凝土樓梯改為輕量鋼構樓梯，踏階比例更加舒適，減少人行道壓迫感。

黃裕斌說，河濱側則增設越堤坡道，依無障礙設施標準設計1:12斜率，提供輪椅與輔具使用者安全且順暢的通行路徑，大幅提升堤內外連接的便利性。未來將持續盤點各河段可優化設施，積極改善通往河濱的動線安全性與舒適性。

三重區環河陸橋增設水岸電梯及無障礙牽引道。（記者羅國嘉攝）

三重區環河陸橋增設水岸電梯及無障礙牽引道。（記者羅國嘉攝）

三重區環河陸橋增設水岸電梯及無障礙牽引道。（記者羅國嘉攝）

三重區環河陸橋增設水岸電梯及無障礙牽引道。（記者羅國嘉攝）

三重區環河陸橋增設水岸電梯及無障礙牽引道。（記者羅國嘉攝）

三重區環河陸橋增設水岸電梯及無障礙牽引道。（記者羅國嘉攝）

新北市政府高灘地工程管理處於三重區環河陸橋增設水岸電梯及無障礙牽引道，串聯仁義重劃區與二重疏洪道河濱公園，今日在市長侯友宜的見證下啟用。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法