教師節連假機票下週一上午9點開搶！三離島共1054架次、8萬多個座位

澎湖、金門、馬祖三離島管制航線預計將提供1054架次，計8萬4546個座位數，7月28日上午9時起開放訂位。（資料照）

2025/07/25 11:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年教師節有3天連假，交通部民航局今天（25日）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線預計將提供1054架次，計8萬4546個座位數，7月28日（週一）上午9時起開放訂位。

今年教師節假期自9月27日（週六）到9月29日（週一）有3天連假，民航局規劃9月26日至9月30日為航空疏運期，共計5天。民航局指出，教師節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司已依據市場需求規劃航班。

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在各航線運能提供方面，澎湖航線538架次、4萬1534個座位數；金門航線384架次、3萬4080個座位數；馬祖航線132架次、8932個座位數；3個離島航線（不含澎湖—金門航線）共計提供1054架次、8萬4546個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，今年教師節連假尖峰時段9月26日至9月28日台灣出發往離島方向，以及9月28日至9月30日離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

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