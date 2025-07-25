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    立榮簽署19架新ATR飛機採購合約 每班機增3％服務能量

    立榮航空簽署19架ATR新飛機採購合約，交通部長陳世凱（右一）到場見證。（記者吳亮儀攝）

    立榮航空簽署19架ATR新飛機採購合約，交通部長陳世凱（右一）到場見證。（記者吳亮儀攝）

    2025/07/25 11:09

    〔記者吳亮儀／台北報導〕立榮航空今天（25日）舉行新機採購簽約記者會」，由立榮航空董事長林志忠董事長與法國Avions de Transport Régional（ATR）飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude共同簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約。新機每班機可增加3%服務能量。

    ATR72-600客機是目前全球最暢銷的渦輪螺旋槳客機，累積交付超過1900架，200家航空公司採用、1300個機場及2095條航線。ATR機型擁有低維修成本和高運營效率，符合國內線集客量與頻密度的特性。新機配備PW127XT新型發動機，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本。

    立榮航空表示，在客艙設計方面，ATR72-600升級全新空調淨化系統與符合人體工學的座椅設計；座位數改採72人座配置，除了維持寬敞舒適的乘坐空間，每班機可增加3%的服務能量。

    立榮航空特別推出「賀！簽新機‧購票好時機」國旅限定優惠，自今年7月29日起限時19天，機票最低1419元起。立榮航空擁有16條國內航線，每週飛航超過700個班次，是離島與東部交通重要的空中橋樑。

    交通部長陳世凱、民航局長何淑萍及ATR飛機製造公司資深副總裁暨商務長Alexis Vidal今天也到場見證簽約。這次交易金額達4.37億美元，額外保留3架航機採購選擇權。

    立榮航空簽署19架ATR新飛機採購合約。（立榮航空提供）

    立榮航空簽署19架ATR新飛機採購合約。（立榮航空提供）

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