台灣選手勇奪國際物理奧林匹亞3金2銀 全球排名第五

第55屆國際物理奧林匹亞競賽，我國代表隊獲3金2銀佳績。5位代表選手王冠宇（左起）、蘇筠傑、蔡忠達、何重進、何承祐為國爭光。（教育部提供）

2025/07/25 11:12

〔記者林曉雲／台北報導〕今年第55屆國際物理奧林匹亞競賽從法國傳回捷報，在89個國家、418名參賽學生中，我國選手代表隊奪下3金2銀、全球排名第5名（以金牌數計算）。

3位金牌獲獎者分別為台中一中學生蔡忠達（個人排名第13名）、國立新竹科學園區實驗高中學生何重進（個人排名第15名）及台北市私立復興實驗高中學生蘇筠傑（個人排名第35名）；2位銀牌獲獎者為國立嘉義高中學生何承祐（個人排名第44名）及建中學生王冠宇（個人排名第65名），表現優異。

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教育部國教署組長黃瀞儀說明，我國代表隊由國內大學10多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從2374名學生中選出5名學生代表參賽，由國立台灣師範大學教授陳傳仁擔任領隊、國立台灣大學退休教授蔡尚芳擔任副領隊。

此外，為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，且分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

3個金牌得主皆從數學開始，蔡忠達的父母都是數學老師，國中時遇到很有趣的物理老師，數學不錯的加持讓他在學習物理時如魚得水，在導師幫助下訓練不足的實驗能力，期望未來保持對物理的熱忱。

何重進從國中8年級開始為物理世界的奧妙所吸引，尤其對固態物理與量子力學特別感興趣，高二時與同學共同創立物理研究社並擔任社長，也對飛機與汽車等工業設計有研究。

蘇筠傑玩數學競賽起家，七下開始上數學競賽班，學校開設特色課程接觸到物理，感謝老師與網路上提供資源的熱心人士，以及不厭其煩解答問題的學長們，他參考台師大課程，自己設計地震警報器及課程，讓地球科學社活動更精彩。

銀牌得主何承祐在他的天文物理專題中，用程式分析龐大的數據並找出物理意義，也在架設網頁、遊戲設計等小專案中獲得成就感，認為英文與程式設計是他不可或缺的能力；王冠宇發現問題後，會主動參考文獻資料，嘗試解釋現象並進行推論，並會精心設計實驗來驗證並獲得答案。

2025物奧國際賽，我國代表學生王冠宇（左五起）、蘇筠傑、蔡忠達、何重進、何承祐與指導教授群合影。（教育部提供）

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