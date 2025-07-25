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    台南收到丹娜絲災後「最熱血的1筆捐款」 他們4天募捐30萬

    台南市長黃偉哲代表市府接受捐款及頒發感謝狀，感謝身心障礙體育運動總會的愛心。（南市府提供）

    台南市長黃偉哲代表市府接受捐款及頒發感謝狀，感謝身心障礙體育運動總會的愛心。（南市府提供）

    2025/07/25 11:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕為協助丹娜絲颱風災後復原，台南市身心障礙體育運動總會副理事長邱明發日前率先捐出1個月薪資，在他的號召下，短短4天會員就募集到30萬元捐助南市災後重建，被南市社會局稱為「最熱血的1筆捐款」。

    南市身心障礙體育運動總會副秘書長何文讚說，雖然身心障礙者因生理限制無法到災區參與復建，協助復原工作，他們期盼這份捐款能為受災鄉親帶來實際的援助，共同為台南盡一份心力。

    市長黃偉哲24日代表市府接受捐款，並感謝身心障礙體育運動總會理事長蔡有仁、副理事長邱明發、顧問黃德成及理監事等一行人的愛心。社會局長郭乃文接到總會捐贈的30萬元現金，直說這是帶著「熱忱、熱心、熱血的熱鈔票」。她也邀請各界發揮愛心，為災民伸出援手，協助台南災民早日恢復日常生活。

    黃偉哲表示，在丹娜絲風災之後，很多企業界或是一些民眾紛紛有錢出錢、有力出力，特別感謝身心障礙體育運動總會的愛心，身心障礙者也是需要社會的關懷，但透過內部會員的集資踴躍捐輸30萬元，特別令人感到溫馨與溫暖。

    理事長蔡有仁說，雖然身障團體一直是社會人眼中的弱勢，但作為長年感受到社會溫暖的團隊，他們一定要表示支持和同理。

    南市府開設【救災捐款專戶】（請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」），呼籲社會各界共襄善舉，捐款將專款專用、定期公布明細，協助災民渡過難關。

    短短4天，台南市身心障礙體育運動總會會員就募集到30萬元捐助南市災後重建，被稱為最熱血的捐款。（南市府提供）

    短短4天，台南市身心障礙體育運動總會會員就募集到30萬元捐助南市災後重建，被稱為最熱血的捐款。（南市府提供）

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