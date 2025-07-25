華航12/3開航台北直飛美國鳳凰城 每週3個往返班次

華航12月3日開航台北直飛美國鳳凰城。（華航提供）

2025/07/25 10:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕華航今天（25日）宣布，今年12月3日開闢新航點鳳凰城，由空中巴士A350-900機型執飛，提供每週3個往返班次。華航表示，看好鳳凰城作為美國西南地區新興科技重鎮、商務人士日益增加的需求，成為亞洲首家飛航的航空公司，並可經由鳳凰城連接四通八達的航網，延伸至其他美國內陸城市。

華航表示，未來台北-鳳凰城航線每週三、五、日飛航，去程台北飛鳳凰城CI036在上午10點55分自桃園機場出發，直飛不中停前往鳳凰城，於當地時間上午8點抵達；回程鳳凰城飛往台北CI035上午11點55分起飛，中午12點20分抵達洛杉磯中停，再飛往台北，台灣時間隔天晚上21點30分抵達桃園機場。

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華航即日起推出限時優惠活動，台北-鳳凰城經濟艙來回機票最低售價2萬2790元起（未稅），即日起可至華航網站或APP購票。位於亞利桑那州的鳳凰城素有「太陽之城」的稱號，為州內最大的城市，獨特的沙漠風貌，漫布各類珍奇如樹的仙人掌，同時富含美國原住民文化，結合壯麗的自然景觀及多元人文風情，吸引旅人爭相探訪。鳳凰城位處美國西南部地區，也成為造訪大峽谷、羚羊谷、馬蹄灣等知名景點的交通樞紐。

華航表示，鳳凰城作為美國西南部的重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，華航與美國國內線規模最大的西南航空合作打造綿密的越洋轉接航網，鳳凰城作為西南航空的重點機場，尖峰時段一小時有超過30個航班起降，搭配華航CI036台北-鳳凰城航線極具優勢的抵達時間，旅客可輕鬆透過聯程機票，於同一個航廈內完美銜接轉機航班，延伸至超過30個美國內陸城市。

華航在今年底開航鳳凰城為北美直航的第七個客運航點，目前北美航點包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及加拿大溫哥華，每週共計40班往返北美地區；其中紐約航線也將規劃逐步加密航班，並於明年進駐紐約甘迺迪機場全新打造的第一航廈。

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