為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗頭份北橫公路地下道隆起如小丘 車主撞損輪胎輪圈怒喊國賠

    苗栗縣頭份市北橫公路地下道，出現車道柏油鋪面隆起，有用路人夜間開車「撞上」，造成輪胎、輪圈受損情形。（圖由陳光軒提供）

    苗栗縣頭份市北橫公路地下道，出現車道柏油鋪面隆起，有用路人夜間開車「撞上」，造成輪胎、輪圈受損情形。（圖由陳光軒提供）

    2025/07/25 10:56

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市北橫公路地下道，出現車道柏油鋪面隆起，有用路人夜間開車「撞上」，造成輪胎、輪圈受損，揚言申請國賠；縣議員陳光軒接獲陳情，到場了解發現路面隆起部分達20公分宛如小丘，通知縣府交通工務處緊急處理。交工處表示，已將路面鋪平，並持續追蹤改善。

    陳光軒表示，出現路面隆起問題之處為頭份市北橫公路地下道東行車道。他接獲汽車用路人反映於23日夜間行經「撞上」，造成輪胎、輪圈受損，揚言申請國賠。他24日前往現場了解，發現有2處隆起、1處凹陷，其中一處隆起部分達20公分宛如小丘，隨即通知交工處緊急處理。

    交工處表示，有關頭份市北橫公路地下道東行車道出現隆起、凹陷部分，已緊急將路面鋪平。經研判為地下道滲水問題加上重車頻繁輾壓造成隆起或凹陷情形。

    交工處說明，因頭份市北橫公路地下道緊鄰中港溪，地下道高度低於溪水高度，受地下水壓大，使得地下道持續有滲水問題，道路鋪面也因長期吸水，緊實度下降。交工處曾多次進行地下道導水、排水調整，之前曾封閉西行車道施作，東行車道單線雙向通行，因此出現此次狀況，將持續追蹤改善。

    縣議員陳光軒到場了解發現路面隆起部分達20公分宛如小丘，通知縣府交通工務處緊急處理。（圖由陳光軒提供）

    縣議員陳光軒到場了解發現路面隆起部分達20公分宛如小丘，通知縣府交通工務處緊急處理。（圖由陳光軒提供）

    除了路面隆起，也有凹陷狀況。（圖由陳光軒提供）

    除了路面隆起，也有凹陷狀況。（圖由陳光軒提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播