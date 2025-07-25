苗栗頭份北橫公路地下道隆起如小丘 車主撞損輪胎輪圈怒喊國賠

苗栗縣頭份市北橫公路地下道，出現車道柏油鋪面隆起，有用路人夜間開車「撞上」，造成輪胎、輪圈受損情形。（圖由陳光軒提供）

2025/07/25 10:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市北橫公路地下道，出現車道柏油鋪面隆起，有用路人夜間開車「撞上」，造成輪胎、輪圈受損，揚言申請國賠；縣議員陳光軒接獲陳情，到場了解發現路面隆起部分達20公分宛如小丘，通知縣府交通工務處緊急處理。交工處表示，已將路面鋪平，並持續追蹤改善。

陳光軒表示，出現路面隆起問題之處為頭份市北橫公路地下道東行車道。他接獲汽車用路人反映於23日夜間行經「撞上」，造成輪胎、輪圈受損，揚言申請國賠。他24日前往現場了解，發現有2處隆起、1處凹陷，其中一處隆起部分達20公分宛如小丘，隨即通知交工處緊急處理。

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交工處表示，有關頭份市北橫公路地下道東行車道出現隆起、凹陷部分，已緊急將路面鋪平。經研判為地下道滲水問題加上重車頻繁輾壓造成隆起或凹陷情形。

交工處說明，因頭份市北橫公路地下道緊鄰中港溪，地下道高度低於溪水高度，受地下水壓大，使得地下道持續有滲水問題，道路鋪面也因長期吸水，緊實度下降。交工處曾多次進行地下道導水、排水調整，之前曾封閉西行車道施作，東行車道單線雙向通行，因此出現此次狀況，將持續追蹤改善。

縣議員陳光軒到場了解發現路面隆起部分達20公分宛如小丘，通知縣府交通工務處緊急處理。（圖由陳光軒提供）

除了路面隆起，也有凹陷狀況。（圖由陳光軒提供）

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