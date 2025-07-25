專供歐式自助餐的關廟綠竹筍真空包 下月初進軍澳洲

關廟區農會收購、加工綠竹筍，生產真空包。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/25 10:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟的綠竹筍遠近馳名，區農會收購加工的真空包，深受市場歡迎，專供國內各大飯店的歐式自助餐，下月初也將出口至澳洲，持續拓展海外通路。

綠竹筍與鳳梨、關廟麵等，並列當地3寶，每年的盛產期，農會都展開加工作業，多元化行銷，也調節市場價格。

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關廟區農會供銷部主任何婧瑜表示，加工生產的綠竹筍真空包，分為帶殼與去殼，製作過程嚴謹，完整保留了鮮、甜的美味，且經高溫殺菌，食用方式以涼拌沙拉為主，隨拆即吃，相當方便。

何婧瑜說，下月初綠竹筍真空包將透過貿易商出口至澳洲，持續挺進當地市場已逾10年，以高品質在外銷通路建立口碑。

何婧瑜提到，關廟農會平均每年製作的綠竹筍真空包約5萬台斤，最高曾到7萬台斤，但今年受氣候因素衝擊，收成銳減，產能也僅有一半。

推廣部主任黃國斌指出，農曆春節後，因低溫、少雨，今年「筍母筍」的產季本來就有延遲，7月上旬再遭逢「丹娜絲」風災，重創「返頭筍」的收成，目前到貨量僅以往同期的1成左右。

黃國斌強調，綠竹筍的栽培、管理很費工，隨著務農人口高齡化，種植面積逐年縮減，現階段初估只剩約300公頃。

黃國斌推崇關廟綠竹筍肉質鮮嫩、爽脆，曾有外籍遊客品嚐後，一度誤以為吃到的是梨子，美味遠近馳名。

關廟區農會生產的去殼綠竹筍真空包，即將外銷澳洲。（記者吳俊鋒攝）

關廟區農會生產的綠竹筍真空包，也有帶殼的。（記者吳俊鋒攝）

關廟區農會製作的綠竹筍真空包，遠近馳名，訂單湧至，工作人員忙著理貨。（記者吳俊鋒攝）

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