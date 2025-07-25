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    竹縣吳濁流小旅行 家扶童探索文學和地方文化

    吳濁流文學小旅行也有許多有趣手作活動。（取自竹縣府官網）

    吳濁流文學小旅行也有許多有趣手作活動。（取自竹縣府官網）

    2025/07/25 10:14

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣緬懷客籍鐵血詩人吳濁流而於近年推出的「吳濁流小旅行」活動，日前邀請新竹家扶中心所扶助的86名學童參加，安排他們走讀孕育這名本土客家文豪的新埔鎮風土人情、特色地方產業，期待這些國家幼苗他日有人也能在文學領域有所揮灑，開出不一樣的台灣文學之果。

    這場名為「吳濁流文學地景走讀～家扶公益小旅行」，由財團法人新竹縣文化基金會攜手新竹縣政府文化局、新竹家扶中心、以及財團法人吳濁流文學獎基金會共同舉辦，安排學員們一同踏查吳學流走過的文學足跡，從中認識新埔正在大產中的水梨，跟接下來秋季就要開工製作的柿餅等產業文化，也參訪當地保存眾多的古厝聚落。

    吳濁流有「鐵血詩人」之稱，一生橫跨抗爭與創作、流離與堅持，於台灣文學史上佔有一席之地。

    特別是他晚年致力文學推廣與後進提攜，創辦《台灣文藝月刊》、「吳濁流文學獎基金會」，對推動鄉土文學不遺餘力，對台灣文學的傳承與發展貢獻深遠。

    文化局長朱淑敏說，活動以吳濁流生平與創作為核心，結合在地走讀與趣味體驗，帶領學童造訪吳濁流當年的生活圈，並探訪其故居「至德堂」、跟巨埔里內的科學農場等。

    透過學習單、詩歌演唱、手作DIY等多元活動，讓孩子們在遊戲與實作中自然學習文學、歷史、自然知識。

    除了用走讀激發孩童想像力、環境觀察力以及寫作表達能力，也安排詩歌平安袋DIY、客家麻糬手作、無花果體驗、科學童玩DIY、戶外生態觀察等。

    新竹家扶中心孩童透過「吳濁流小旅行」走讀孕育出客籍文豪吳濁流的新埔鎮巨埔里。（取自竹縣府官網）

    新竹家扶中心孩童透過「吳濁流小旅行」走讀孕育出客籍文豪吳濁流的新埔鎮巨埔里。（取自竹縣府官網）

    新竹家扶中心孩童參觀吳濁流故居。（取自竹縣府官網）

    新竹家扶中心孩童參觀吳濁流故居。（取自竹縣府官網）

    小朋友們玩跳格子，了解吳濁流成長的年代，沒有3C，大家怎麼殺時間。（取自竹縣府官網）

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