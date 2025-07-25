「竹節草」回馬槍角度大！估進入台灣東南海面仍為颱風需留意

第8號颱風「竹節草」則較預期偏北，不直接登陸呂宋島，可能進入台灣東南方海域時仍維持颱風強度。（圖擷自吳聖宇臉書）

2025/07/25 11:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第7號颱風「范斯高」高低層分離狀況嚴重，已於今（25日）上午減弱為熱帶性低氣壓，但是它寬廣的環流仍將為台灣帶來降雨，另外預估會登陸呂宋島減弱的第8號颱風「竹節草」則較預期偏北，不直接登陸呂宋島，可能進入台灣東南方海域時仍維持颱風強度。

根據中央氣象署觀測顯示，第7號颱風「范斯高」已於今早8時減弱為熱帶性低氣壓（TD10），目前的位置在北緯26.7度，東經123.7度，即在台北東北方290公里之海面上，以每小時15公里速度，向西進行。第8號颱風「竹節草」中心則在北緯18.3度，東經120.3度，即在鵝鑾鼻南方410公里之處，以每小時40轉32公里速度，向東北轉北北東進行，預估中心掠過而不直接登陸呂宋島。

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天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，雖然「范斯高」已減弱為熱帶低壓，但是它寬廣的環流仍將為台灣帶來降雨，今台中以北到宜蘭地區為迎風面，有局部較大雨勢機會，晚間起到明後兩天（26-27日）轉為西南風影響，台中以南地區要注意較大雨勢，後續西南風可能要一直影響到下週，中南部地區可能會有一段容易降雨的時期。

而「竹節草」比各模式以及各國氣象單位的預期都要來得偏北，即將掠過呂宋島西北角，受地形破壞程度也比較低，預估進入台灣東南、東方海面時可能還是輕颱的程度，不過上來之後環境仍然不利於它的發展，預期還是會持續減弱，後續持續留意一下它的情況。

另外第9號颱風「柯羅莎」在遠洋，強度有機會發展，但估不會對東亞陸地造成影響。

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