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    台灣芭樂輸澳最後一哩路！ 估1年內可望外銷澳洲

    澳洲已預告我國芭樂輸澳風險評估報告草案，隨預告期2個月期滿，就會進入台灣芭樂輸澳管理措施細節討論。（資料照）

    澳洲已預告我國芭樂輸澳風險評估報告草案，隨預告期2個月期滿，就會進入台灣芭樂輸澳管理措施細節討論。（資料照）

    2025/07/25 10:18

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣芭樂品質世界頂尖，繼輸銷美加後，再傳佳音，農業部防檢署今（25日）表示，澳洲農漁林部已於7月14日預告我國芭樂輸澳風險評估報告草案，隨預告期2個月期滿，就會進入台灣芭樂輸澳管理措施細節討論，預估台灣芭樂1年內就有望輸往澳洲。

    我國是東方果實蠅疫區，防檢署於2009年12月時就向澳洲檢疫單位提送殺滅番石榴（芭樂）內東方果實蠅的檢疫殺蟲處理技術資料，申請台灣芭樂外銷澳洲，歷經多年雙方溝通與書面資料補充，澳洲於2023年11月派專家來台到果園實地查證，查核項目包含番石榴供果園之田間生產、病蟲害管理、採後處理及包裝場設施，並對台灣高標準的作業流程及品質管理表示高度肯定，作為後續風險評估基礎，澳洲也於近期預告相關風險評估草案。

    防檢署表示，澳洲預告的報告草案關切可能隨芭樂輸入的東方果實蠅與介殼蟲等害蟲，澳洲則以同意我國提出針對果實蠅的冷藏檢疫殺蟲處理技術，介殼蟲則是以出口前目視檢查剔除與管控風險，該報告草案的預告期間為2個月，後續澳洲會依期間各方提供的意見完成最終風險評估報告，並進一步和我國確認檢疫管理條件。

    防檢署植物檢疫組進一步說明，隨過往經驗，待風險評估報告預告期滿，再到最終確認檢疫管理條件並開放輸入，期間所需要時間各國不一，通常自數個月到1年不等，將持續爭取，以最快時間讓台灣芭樂外銷澳洲。

    目前台灣芭樂可外銷到美國、加拿大、中國、香港、馬來西亞、澳門、汶萊、印尼、荷蘭、阿拉伯聯合大公國等，防檢署表示，其中台灣芭樂外銷到美國前，因應該國檢疫要求，輸出前必須連續17天以1度低溫處理，降低果實蠅風險。

    澳洲農漁林部專家來台進行芭樂實地查證作業。（防檢署提供）

    澳洲農漁林部專家來台進行芭樂實地查證作業。（防檢署提供）

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