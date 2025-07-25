「豐原國民暨兒童運動中心」8/25起試營運 920路公車可到

中市公車920路8月1日起延駛至豐原國民暨兒童運動中心。（市府提供）

2025/07/25 10:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的「豐原國民暨兒童運動中心」預計8月25日試營運7天，9月1日開館營運，為讓民眾不用開車來運動，交通局超前部署，自8月1日起，920路公車由「八方國際商城」延駛至「豐原國民暨兒童運動中心」，並作為鄰近興建中的亞洲大學附設豐原醫院以及亞大附設私立豐原綜合長照機構預先進駐交通機能。

920路公車連結豐原、潭子與北屯、太平，提供豐原西側居民透過潭富路直達潭子、北屯，更深化太平新光重劃區往返太原車站接駁服務，交通局長葉昭甫表示，「豐原國民暨兒童運動中心」即將營運，交通局已完成協調中台灣客運920路公車擴大服務，8月1日延駛到新增的「豐原國民暨兒童運動中心」站點，不但民眾到國運中心免開車，也加強運動中心與豐原區內大眾運輸連結。

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「豐原國民暨兒童運動中心」不只是「豐富專案」健康亮點，也是豐原首座結合兒童運動設施的國運中心，提供室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、桌球場等核心運動設施，還有親子體適能教室、兒童攀岩牆等專屬空間。

交通局指出，毗鄰「豐原國民暨兒童運動中心」的亞洲大學附設在豐原的醫院及長照機構基地正在建設開發，未來人潮可期，8月1日起920路公車延駛到「豐原國民暨兒童運動中心」，將可符合民眾需求。

920路公車相關路線調整資訊已公告於「台中GO」APP及「台中市即時公車動態系統」。

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