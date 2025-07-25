韓國5樂團、蘇打綠、孫燕姿8月嗨唱 高市府：記得換商圈夜市券

高市府推「2025商圈夜市優惠券」，憑指定演唱會門票可至指定捷運站兌換商圈夜市優惠券，可在高雄40+處商圈夜市和400+家特色店家直接消費折抵。（ 經發局提供）

2025/07/25 10:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄盛夏8月連續3個週末，高雄巨蛋將迎來超強陣容開唱，包括韓國5大人氣樂團、金曲天團蘇打綠、華語天后孫燕姿，高市經發局提醒歌迷，記得兌換商圈夜市券。

高市經發局長廖泰翔表示，2025年下半年高雄演唱會話題不斷，繼7月份高雄啤酒節、天后江蕙復出，8月更將有韓國超人氣搖滾樂團、蘇打綠和孫燕姿等多組重量級卡司週週開唱。

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經發局說明，8月第一個週末8月2、3日，由韓國FNC娛樂旗下FTISLAND、CNBLUE等5組跨世代樂團的2025 FNC BAND KINGDOM IN KAOHSIUNG將上陣，第二個週末8月9、10日輪到金曲天團蘇打綠「20年一刻」巡迴演唱會最終站在高雄，華語天后孫燕姿「就在日落以後」巡迴，則於8月16、17日首登高雄巨蛋，睽違11年的等待創造秒殺紀錄。

高市府於8月份配合演唱會活動續推面額50元商圈夜市優惠券，歌迷只要憑上述3場演唱會票根，即可至指定捷運站兌換，並能直接用於在地40+處商圈夜市和400+家合作店家進行消費折抵。

經發局提醒，本次配合各場演唱會活動時間，連續3個週末（8月2、3、9、10、16、17日）在高雄捷運左營站、巨蛋站及美麗島站等3處設置商圈夜市優惠券服務櫃台，歡迎歌迷粉絲持指定演唱會票根前往兌換；相關資訊可至經發局FB粉絲團、IG及商圈夜市優惠券官網。

「青花驕麻辣鍋（裕誠店）」以獨門湯頭深受韓國藝人喜愛，歡迎來高雄追星的歌迷前來打卡朝聖，享受偶像同款的好滋味。（經發局提供）

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