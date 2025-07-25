3颱風不襲台仍需防強降雨 氣象粉專揭各地雨勢進程

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，雖然目前預測3颱都不會來台灣，但受颱風外圍環流影響，各地仍然會有大雨出現，要多注意可能的強降雨！（圖擷自氣象署）

2025/07/25 09:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日熱帶系統活躍，目前在海上更同時出現第7號颱風范斯高、第8號颱風竹節草、第9號颱風柯羅莎等3颱，氣象粉專指出，雖然目前預測3颱都不會來台灣，但受颱風外圍環流影響，各地仍然會有大雨出現，且要多注意可能的強降雨！

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，目前預估海上的3颱都不會來台灣，但今明兩天受范斯高颱風外圍環流影響，各地仍然會有大雨出現，且要多注意可能的強降雨！

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享氣象署最新的降雨預報，並說明透過預報可以很明確觀察到，未來48小時的雨勢大致有兩段，包含週四晚間至週五，一路減弱的范斯高颱風靠近，北部、宜蘭，直面外圍環流第一線，預計會有相當大的雨勢。至於中南部在這期間仍然以午後雷陣雨為主。

至於週六的部分，預計颱風已經減弱，接近消散，台灣上空逐漸轉為偏南風。預期北部早上仍有陣雨，但會逐漸緩和，最快中午過後雨勢漸止。但這時輪到中南部變成迎風面，加上水氣很多，週六的中南部，很可能會陣雨一整天，而且雨勢可能不小，有任何活動安排千萬留意！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在文末也提醒，初步判斷，週日天氣會回到典型夏季天氣，但水氣仍多，仍須留意午後雷雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，雖然目前預測3颱都不會來台灣，但受颱風外圍環流影響，各地仍然會有大雨出現，要多注意可能的強降雨！（圖擷自臉書）

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