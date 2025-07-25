3颱風環伺防大雨！鄭明典：范斯高颱風中心不見強對流

鄭明典在臉書發文指出，第7號颱風范斯高的低層環流很清晰，但中心附近不見強對流。這種低層環流和強對流區分開來的現象，氣象上稱為「高-低層分離」狀態！（圖擷自臉書）

2025/07/25 08:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日熱帶系統活躍，目前更有第7號颱風范斯高、第8號颱風竹節草、第9號颱風柯羅莎等3颱鼎立，氣象專家提醒，雖然3颱不會侵襲台灣，但受低壓帶影響，天氣不穩定，須慎防外圍環流帶來的大雨。前氣象局局長鄭明點則分析，第7號颱風范斯高低層環流很清晰，但中心附近不見強對流。

鄭明典在臉書發文指出，第7號颱風范斯高的低層環流很清晰，但中心附近不見強對流。這種低層環流和強對流區分開來的現象，氣象上稱為「高-低層分離」狀態！

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，目前有三颱鼎立，且都在台灣附近；好在路徑都像天女散花般技巧性避開台灣，預估發佈颱風海警的機會低。

「林老師氣象站」說明，週六颱風雖逐漸遠離，環境仍受大低壓帶影響，西半部地區白天仍有局部間歇性陣雨或雷雨發生，午後則有局部短暫雷陣雨，山區降雨最為顯著。至於東半部的花蓮以北地區也有零星短暫陣雨或雷雨，降雨屬間歇性陣雨型態。

「林老師氣象站」表示，溫度部分，北部地區為24至31度之間，中部地區25至32度，南部地區則為26至32度，東部及金門地區為26至31度，澎湖地區27至30度之間，馬祖地區維持在26至29度之間。

「林老師氣象站」發文指出，目前有三颱鼎立，且都在台灣附近；好在路徑都像天女散花般技巧性避開台灣，預估發佈颱風海警的機會低。（圖擷自臉書）

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