搭捷運扇子寫「李彥秀」有爭議？保全要求拍照回報被質疑刁難

有民眾上網發文指出，昨晚參加凱道集會後，搭乘捷運返家時竟遭保全指攜帶的扇子寫有國民黨立委「李彥秀」的名字，質疑有爭議、要拍照問站長，讓民眾傻眼表示，同一時間有多少人拿類似扇子進出捷運站。（圖擷自threads）

2025/07/25 09:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週六將進行首波大罷免投票，反共護台聯盟昨（24日）在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場湧入10萬人。但後續有民眾上網發文指出，搭乘捷運時竟遭保全指攜帶的扇子寫有國民黨立委「李彥秀」的名字，質疑有爭議、要拍照問站長，讓民眾傻眼表示，同一時間有多少人拿類似扇子進出捷運站，且只是隨身攜帶並未拿起來揮舞，其他網友也紛紛質疑該名保全刻意刁難。

有民眾深夜在threads發文指出，昨晚離開凱道要搭乘捷運返家時，遭到站務人員質疑，他攜帶的扇子上有「李彥秀」三個字，認為有爭議、要拍照問站長。透過民眾分享的影片可看到，一名保全不斷表示「我就說了，不知道有沒有爭議性，所以想要拍一下問站長」、「我只是詢問，可不可以拍，問一下站長它是不是有爭議性」、「我認為有問題的地方要拍照問站長」。

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被保全詢問的民眾強調「我沒有拿起來揮阿」、「我放在這邊（身邊）有什麼好爭議的」，一旁的其他民眾也質疑「有規定這個不能拿到捷運上嗎」、「你就把它當成一般貨物就好了，就讓他帶著就好了，這樣不好看」，發文民眾也強調「以後有拿扇子，有誰的名字，都不能搭捷運是嗎」、「我不知道這個有什麼爭議性」。

保全則是再三強調「我認為感覺有爭議性的，我們都是要回報上去的」、「我從頭到尾沒有說不能拿出來」、「這是捷運，本身就是具有中立立場，所以我才說我認為有問題就是要拍照」、「為什麼你們都是跟我講，好像都是我在阻止你們在做這件事情，我從頭到尾都沒有講，我要阻止你們做這件事情」。

該文發出後引發大批網友議論，有人認為「逆風一下，我想保全表達的爭議性應該跟『捷運路權範圍禁止政治性活動』有關，人家也只是在做他的工作，如果保全一開始提醒告知的語氣跟你影片中他的口氣差不多，那相信他不會是在找碴」。

但許多網友仍質疑「每次總統選舉造勢也是大家直接穿著衣服、拿著競選小物、旗幟就上大眾交通，車上也一定會有不同立場的人，怎麼那時候就沒看過說這叫有爭議」、「我拿過罷巧芯的扇子坐捷運回家，路上還故意搧好幾次，也沒事啊？」、「依照捷運法，你是沒有違規的，支持你的做法跟說法」、「乘客的隨身攜帶物品，也沒有刻意拿起來展示，已經收在袋子但因為長度露出上半截，還假裝『我只是詢問』？」、「打電話給北捷客服投訴這件事，再請他回電話給你，看到底是誰的要求」、「這位認真的捷運人員，『未來請好好執行』，萬一有另一方旗幟也被攜帶入場，你沒執法，就直接舉報你啦！」

原PO也強調「感覺很不舒服！回程時，整個捷運裡，多少人拿有名字的扇子…」、「我靜靜放置在雙腳縫間，也用大袋子裝起來，只露出部分，但它就是靜靜在那兒，是違反什麼規定？！」、「今晚有多少人拿扇子？這段時間有多少次進出捷運站，扇子不知出現多少次，這有什麼好爭議的，我就在乎你說的『有爭議』」。

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民眾傻眼表示，同一時間有多少人拿類似扇子進出捷運站，且只是隨身攜帶並未拿起來揮舞，其他同車的民眾也上前勸退保全。在網路上則有網友質疑該名保全刻意刁難。（圖擷自threads）

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