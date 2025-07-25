大坑獨角仙的「光臘樹餐廳」將歇業！蜂蝶「蹭飯」搶末班餐

大坑9號步道的光臘樹汁液是獨角仙最愛。（鄭老師提供）

2025/07/25 07:17

〔記者許國楨／台中報導〕每年初夏，大坑九號步道的光臘樹樹幹上就會開張一間超人氣「昆蟲限定樹上Buffet」──主廚是台灣獨角仙，菜單是牠親自刨開的光臘樹樹汁，而用餐的不只有牠，還吸引了眾多蜂蝶「蹭飯客」聞香而來，但隨著7月即將進入尾聲，這場一年一度的森林饗宴也準備劃下句點。

獨角仙是台灣本島體型最大、最具代表性的甲蟲，幼蟲階段俗稱雞母蟲，在地底以腐植質為食。直到羽化成蟲後，才會破土而出，短短數週內尋找食物、交配、完成繁殖使命。

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熱愛生態教育的東光國小老師鄭財源表示，5到6月是獨角仙最活躍的時期，其中大坑9號步道的光臘樹，因為樹汁豐富又香甜，自然成為牠們的「五星級樹餐廳」；「獨角仙的口器很厲害！」鄭老師說「牠的上唇像鏟子一樣，會巧妙地翹開光臘樹樹皮，吸取滲出的汁液，還不會傷到樹，真是既聰明又環保的自然工藝師。」卻也意外造福一票虎頭蜂、棕長腳蜂、豹紋蝶、白蛺蝶等「吃貨」，只要獨角仙一開桌，這些昆蟲就會圍繞著牠，從邊緣偷偷舔食剩餘的樹汁，場面熱鬧得像辦桌。

但畢竟獨角仙體型壯碩，一般的昆蟲很難跟他匹敵，只能在獨角仙大快朵頤後，從旁邊蹭一點樹汁滿足一下自己進食的需求，許多遊客也經常在這時上山「追蟲」，捕捉這場大自然的生態劇，不過獨角仙成蟲進入7月底，大多數已完成交配消失，期間限定樹上餐廳也將暫時熄燈，等到明年5、6月才會再度開張，再見「獨角仙開桌、蜂蝶搶食」的森林奇景！

獨角仙口器巧妙翹開光臘樹皮，白蛺蝶來蹭飯。（鄭老師提供）

還有虎頭蜂也會來吸汁液進食。（鄭老師提供）

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