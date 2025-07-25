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    三颱鼎立范斯高今最近台灣 9縣市清晨大雨 大低壓帶影響到下週四

    中央氣象署指出，范斯高颱風逐漸接近台灣北部外海，受外圍雲系影響，迎風面的北部地區有廣泛且持續的陣雨或雷雨，東北部及中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。隨著颱風通過台灣北方海面，環境風向將轉為西南風，中南部及澎、金、馬雨勢下半天之後將會漸趨明顯。（圖擷取自中央氣象署）

    中央氣象署指出，范斯高颱風逐漸接近台灣北部外海，受外圍雲系影響，迎風面的北部地區有廣泛且持續的陣雨或雷雨，東北部及中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。隨著颱風通過台灣北方海面，環境風向將轉為西南風，中南部及澎、金、馬雨勢下半天之後將會漸趨明顯。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/07/25 06:58

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對颱風動態，氣象署表示，編號第7號颱風輕度颱風范斯高今晨2時中心位於台北東北東方約400公里處，持續向西進行，今天將接近台灣東北部至北部外海，下半天有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。至於第8號輕度颱風竹節草，今晨2時中心位於鵝鑾鼻南方590公里之處，在菲律賓西方近海打轉後往呂宋島北側陸地進行，預測強度將逐漸減弱，請在南海及巴士海峽航行及作業船隻應特別注意。而第9號輕度颱風柯羅莎今晨2時中心位於鵝鑾鼻東方約2440公里的海面上，由於距離台灣遙遠，對台灣天氣並沒有直接影響。

    中央氣象署指出，今天（25日）范斯高颱風逐漸接近台灣北部外海，受颱風外圍雲系影響，迎風面的北部地區有廣泛且持續的陣雨或雷雨，東北部及中南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，氣象署今晨也對北北基宜至台中等9縣市發布大雨特報，提醒留意局部大雨或短延時豪雨發生。隨著范斯高颱風通過台灣北方海面，環境風向將由偏北風轉為偏西風至西南風，中南部及澎、金、馬雨勢下半天之後將會漸趨明顯，花、東地區午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率。

    今日氣溫方面，氣溫方面，北台灣雲多有雨，高溫為29至32度，其他地區降雨較晚開始，高溫約33至34度，沒下雨時感受悶熱，至於低溫大約為25至27度。

    氣象署提醒，週日前適逢年度大潮，台南、高雄、屏東、台東、恆春半島及基隆北海岸、宜蘭沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。

    此外，桃園至高雄、恆春半島及馬祖、澎湖、蘭嶼局部地區易有平均風6級或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，浪高可以來到2至3米左右，海邊活動請注意安全。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日颱風或熱帶性低氣壓外圍環流影響，環境風場為偏北風，高屏位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

    未來天氣方面，週六清晨第7號颱風或熱帶性低氣壓外圍環流影響，北部地區有陣雨或雷雨，宜蘭及中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲。

    週六白天起至下週四受大低壓帶影響，風向轉為西南風，天氣仍不穩定。明、後天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，且中南部地區明天將有局部大雨。

    下週一至下週四環境仍偏西南風，中南部地區持續有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    下週五至下下週日西南風影響，中南部地區易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區水氣仍多，天氣亦不穩定。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    29 ~ 34 30 ~ 34 31 ~ 39 29 ~ 38

    氣象署表示，編號第7號颱風輕度颱風范斯高，今天將接近台灣東北部至北部外海，下半天有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。第8號颱風竹節草在菲律賓西方近海打轉，預測強度將逐漸減弱。第9號輕度颱風柯羅莎距離台灣遙遠，對台灣天氣並沒有直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署表示，編號第7號颱風輕度颱風范斯高，今天將接近台灣東北部至北部外海，下半天有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。第8號颱風竹節草在菲律賓西方近海打轉，預測強度將逐漸減弱。第9號輕度颱風柯羅莎距離台灣遙遠，對台灣天氣並沒有直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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