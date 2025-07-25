07/25 各報重點新聞一覽

熱情人潮滿溢凱道、高喊「大罷免、大成功」。（記者王藝菘攝）

2025/07/25 06:58

自由時報

大罷免 10萬人湧凱道 726投票 保住台灣

首波大罷免七月廿六日投票，反共護台志工聯盟昨晚在凱達格蘭大道舉行「迎向成功凱道晚會」，主辦單位估計有十萬人不畏暴雨湧入凱道。金鐘影帝陳慕義宣講強調，大罷免凝聚了台灣人的意識，沒有人可以輕易踐踏台灣；導演陳世杰則說，罷免不是翻桌，而是整理桌面，呼籲民眾團結投罷免，「手牽手的台灣人就是我們的護國神山」。

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藍營怕大罷免 部分預算陸續解凍 節能家電收件 延至明年元月中

經濟部推出一級能效的冷氣、冰箱汰舊換新，每台可補助三千元，今年初一度因立法院在野黨掀起預算之亂而遭刪凍，上個月解凍後，預算回歸到六十八億元，今年可汰換台數約二○七萬台，申請截止日也有望因此延長到明年一月中，加上減徵貨物稅等，每台可享五千元補助。

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國內首宗 破假車牌產銷源頭 客製化生產、電商銷售 逮17人

假車牌氾濫，過去賣家都是從境外進貨假車牌成品，再轉售給買家，新北市刑警大隊本月初破獲國內首宗製售假車牌的源頭，逮捕分別負責中下游銷售鏈與上游生產線的男子郭俊良、宋姓女子、以及買家等共十七人；警方表示，不法集團製售的假車牌成品包括梅花標誌、打凸號碼等一應俱全，幾可亂真。

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聯合報

貿易談判之際 美促韓擴大共同防禦

南韓與美國原定廿五日舉行高層貿易會談，因美國財政部長貝森特的緊急行程而臨時取消。在雙方談判之際，朝鮮日報引述韓美兩國官員報導，美方要求南韓擴大「美韓共同防禦條約」的適用範圍，涵蓋更廣泛印太地區，有意讓南韓在台海危機時分擔責任。

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選前之夜 在野團結上凱道抗惡罷

史上首次全面性大罷免在野黨立委投票倒數計時，罷免正反方全力催票最後衝刺。選前之夜，國民黨今晚在凱道舉辦造勢晚會，藍白要角齊聚助陣廿四名藍委和停職中的新竹市長高虹安，營造在野大團結抗惡罷的氣勢。罷團今也將遍地開花在各區造勢，以全台隔空串連模式舉辦晚會，但與民進黨保持距離，沒邀綠營大咖站台。

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中國時報

反罷免 今晚凱道造勢

大罷免首波投票26日登場，藍綠把握最後時間催票！罷團昨晚在凱達格蘭大道造勢，今夜則返回立法院旁舉行晚會。藍營「不同意罷免」選前之夜今晚也在凱道登場，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜都會出席，「禿子、燕子、漢子」再度合體，民眾黨主席黃國昌也將參加。

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彭振聲出庭痛哭：家破人亡

台北地方法院24日審理京華城案，以證人身分傳訊同案被告前台北市副市長彭振聲作證。彭在證人席上崩潰痛哭，他說主持4次都委會會議，「即造成妻子墜樓，家破人亡」。審判長江俊彥看他情緒激動，休庭10分鐘後，合議庭認為他仍不適合作證，決定取消開庭，改成9月2日再開庭，進行證人交互詰問。

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節能家電補助預算上個月解凍後，申請截止日有望因此延長到明年一月中。（資料照）

新北市刑警大隊破獲國內首宗製售假車牌的源頭，直搗工作室及工廠，查扣雷射切割機。（記者吳仁捷翻攝）

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