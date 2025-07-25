中央火速撥款11億來了 南市府下週起發慰助金助災民復原

丹娜絲風災屋損慰助金，中央迅速撥款11億援助，市府下週起發放。（台南市府提供）

2025/07/25 07:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，災後屋損慰助金作業全面加速。為協助災民早日重建，台南市府積極向中央爭取提前撥款，已獲中央同意並火速撥付11億元，預計下週起啟動發放程序。

市長黃偉哲表示，災後第一時間就啟動各項搶修復原工作及慰助金申請，感謝中央大力協助，目前經審核通過的申請案將於下週起儘速發放，盼能為災民解燃眉之急，加速復原腳步。

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截至目前，屋損慰助金共受理1萬5282件，其中3288件為線上申請；車損慰助金2100件，線上申請為822件；安遷慰助金則受理712件，含線上85件。風災屋損慰助金最高達10萬元。

黃偉哲也指出，屋損件數龐大，修繕人力嚴重不足，已請中央支援，協助調派全國工班南下，支援重建工作。

為讓災民申辦更順利，南市府也彈性調整補助金及慰助金審查流程。例如，有民眾未攜帶屋損狀況的照片，工作人員拿出自身手機翻拍並協助印出；或有民眾印章未帶，採蓋手印方式替代；也有民眾戶口名簿毀損或遺失，工作人員立刻請戶政機關幫忙處理。

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