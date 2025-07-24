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    關鍵時刻！台南第二月台古蹟審議登場 文化界力保珍貴鐵道記憶

    1936台南車站新站落成，影像中拍到一月台地下道入口及右側二月台棚架。（擷自台南文化守護行動聯盟臉書）

    1936台南車站新站落成，影像中拍到一月台地下道入口及右側二月台棚架。（擷自台南文化守護行動聯盟臉書）

    2025/07/24 23:50

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕就在明（25）日上午，台南文化界將迎來關鍵時刻——文化部文化資產局召開審議會，討論「台南火車站第二月台」是否指定為國定古蹟，將第二月台、地下通道、躲線群及軍事貨物月台遺構整體列為文化資產保存範圍。這不僅攸關一座老月台的命運，更是一場對鐵道文化記憶的守護行動。

    台南火車站建於日治時期，於1900年啟用，是台灣最早啟用的幾座現代化車站之一。其後歷經數度擴建與變革，1936年更興建了全台首座月台地下道，連接第二月台與本體，當時是對現代交通設施的重要創舉。第二月台本身更見證從蒸汽火車到柴油機車、高鐵接駁的變遷歷程，具有無可取代的歷史意義。

    根據2020年10月23日文化部第8屆古蹟歷史建築紀念建築審議會第4次會議決議，「第二月台部分，除下沉廣場開口處外，其餘皆予以保留再利用」，以延續車站的整體歷史意象與場域記憶。然而，文化守護行動聯盟指出，現行新站體工程設計案，下沉式廣場以南的第二月台仍有拆除疑慮，與當年決議明顯不符。

    行動聯盟表示，第二月台的長度設計，原是依照不同年代列車的編組與需求量身打造，不僅是鐵道運輸的技術演進軌跡，更是一代台南人記憶中的日常風景。月台上佇立的身影、送別的身影、趕車的腳步聲，都是城市生活中不可或缺的篇章。若未能獲得文化資產身份保護，一旦隨施工拆除，將導致珍貴文化資產斷裂與歷史脈絡的喪失，後果難以挽回。

    「一座老月台，連結的不只是列車，更是時間與人心。」行動聯盟呼籲，文化資產的保存不應成為開發進程的障礙，而是城市記憶與未來之間的橋樑。他們已號召更多文化人、歷史學者與關心鐵道文化公民，明日參與旁聽或發聲，盼能喚起社會更多關注，共同守護這段百年鐵道記憶。

    以現行新站體工程設計案，第二月台以南恐被拆除。（記者洪瑞琴攝）

    以現行新站體工程設計案，第二月台以南恐被拆除。（記者洪瑞琴攝）

    台南車站新站體施工中。（記者洪瑞琴攝）

    台南車站新站體施工中。（記者洪瑞琴攝）

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