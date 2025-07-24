台南新營區全民運動館第3季招商 須提地方回饋優惠

新營區全民運動館新建工程將在明年5月完工，今年第3季將公告招商。（記者楊金城攝）

2025/07/24 22:52

〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北重大建設，新營區全民運動館新建工程將在明年5月完工，台南市體育局今天（24日）在新營民治市政中心舉辦「新營區全民運動館營運移轉案」地方說明會，由體育局局長陳良乾說明運動館未來營運模式與招商方向，並蒐集地方意見，預計今年第3季公告招商，未來對在地居民應提出優惠措施。

新營區全民運動館新建工程由市府爭取體育署的前瞻基礎建設計畫補助，設有室內兒童遊戲區、體適能中心與綜合球場，室外結合南瀛綠都心公園規劃全齡休憩空間及全天候環場步道，希望提升規律運動人口，擴大全齡共融運動參與，提供鄰近社區更安全、舒適、具永續性之多元運動空間，成為新營區運動休閒新地標。

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體育局說，依據《促進民間參與公共建設法》，新營區全民運動館辦理可行性評估及先期規劃作業，並公開徵求優質廠商進行營運與管理，將在今年第3季公告招商、第4季完成簽約，藉由民間專業經營導入，提升服務品質與設施使用效率。

針對地方最關心的回饋部分，體育局指出，投資廠商應針對運動館周邊在地居民提出票價優惠或相關敦親睦鄰措施；年滿65歲長者及低收入戶可在公益時段免費使用體適能中心與綜合球場（含羽球場），並享全時段半價優惠。身心障礙者及其陪伴者憑證件可全時段免費入場。

此外，運動館也將提供市府及所屬機關、學校每年合計36天次無償使用綜合球場，並由廠商提出對南市學校、代表隊及退役選手之專屬設施優惠與聘用措施，落實體育平權與在地關懷。

台南市體育局今天舉辦「新營區全民運動館營運移轉案」地方說明會。（體育局提供）

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