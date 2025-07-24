本土家具品牌GAGU無預警停業 台南法制處：受理16件消費申訴

南市法制處前往GAGU仁德廠查核，現場大門關閉。（圖由南市法制處提供）

2025/07/24 22:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕本土家具品牌「GAGU（家谷北歐家具工廠）」近日傳出因資金問題無預警停業，北、中、南門市皆未營業無法聯繫。台南市法制處消保官實地訪查仁德營業據點已關閉，截至今（24日）已接獲16件消費爭議申訴，多為預付訂金或給付全額款項後未收到貨品。

台南市長黃偉哲獲悉此事後，指示法制處瞭解詳情並維護消費者權益。法制處表示，昨日下午派員實地訪查GAGA設於仁德區中山路1段101號仁德門市，發現門窗關閉，且無法聯繫，鄰居也證實已多日未見工作人員。目前已接獲16件消費爭議申訴，多為預付訂金或給付全額款項後未收到貨品。

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法制處強調，此類事件已嚴重侵害消費者權益，業者應立即出面說明並提出具體處理方案。消保官提醒消費者，務必保全證據，如所有交易憑證、通訊軟體的聯繫對話紀錄，並建議可發存證信函要求業者履行契約，逾期未履約可依法解除契約並請求退款。若是以信用卡分期付款，可速向發卡銀行申請「爭議款」暫緩給付；若是以匯款或現金支付，則可向法院聲請核發支付命令或提起民事訴訟請求賠償。

法制處表示，消保官將追蹤該公司商業登記狀態，函文要求業者及負責人妥適處理衍生的消費爭議，並將持續關注案件並協助受害消費者。

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