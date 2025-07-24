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    人本環境改善有成！內政部考評會議首於屏東市外召開

    內政部人本環境考評今天來到南屏東，圖為潮州。（記者陳彥廷攝）

    內政部人本環境考評今天來到南屏東，圖為潮州。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/24 22:16

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕為消除行人地獄危險環境，內政部國土署今天前往南屏東進行人本計畫考評，因東港鎮長期下來已改善多個路段列為必檢地區，也是考評首度在屏東市外舉辦說明會，國土署及相關單位會後走訪東港鎮內路線，接著則赴潮州及恆春進行考評。

    內政部每年都會進行「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」的考評，屏東分為南、北屏東兩組，今年輪到南屏東，由於東港鎮近年人行設施改變幅度大，因此幾乎連年都要來，且因無屏東市，又東港鎮被列為必檢區，為避免繞路浪費時間，因此首度將考評行前會移師至屏東市外的東港鎮公所舉行。

    除必考區外，其它抽檢區都是今天才會抽籤確認，又因為屏東多年來大部分的鄉鎮成績不甚理想，因此轄區鄉鎮有被提報、被視為「考評加分區」的警分局，傳出昨天特別到加分區民宅「提醒」居民可能將面臨檢測，請居民將各式佔用物整理收回，並千萬不要違停。

    今天除東港外，後續抽中的正好是另外的兩個鎮潮州與恆春，東港的考評分從東港國小側門的新學路往光復路開始，並於共和街左轉後到共和新村最南端為止，沿途仍可見零星民居斜坡板及盆栽、招牌或機車違停等扣分事項，接著加分路段來到東港王船文化館前至東港鎮公所的行政區域，因此區西南側新設的人行設施平坦且寬敞獲得好評，不過，坊間居民仍是同條路的對街過路不便是頗有微詞。

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