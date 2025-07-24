用創意深耕藝術教育 南一中董怡君獲師鐸獎肯定

南一中音樂老師董怡君獲2025師鐸獎。（南一中提供）

2025/07/24 22:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年教育部「師鐸獎」名單揭曉，台南一中音樂老師董怡君以創新教學與深耕藝術教育獲得殊榮。她多年來推動跨領域課程與在地文化結合，陪伴學生走出迷惘、找到人生方向，是新世代教育者的典範。

董怡君擁有奧地利國立維也納音樂暨表演藝術大學藝術碩士學位，返國後致力推動普及音樂教育與藝術社會化。她在南一中開設「歌曲創作」、「錄音工程」、「AI音樂創作」等實作課程，引導學生以科技與藝術結合創造風格作品，2024年更因應AI浪潮，開設「AI魔法音場」課程，深受學生喜愛。

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她首創「博物館學」跨領域課程，結合人文、科技與藝術，帶領學生實地策展，培養文化理解與公共參與精神，曾與台灣歷史博物館合作展出，並獲2018年教學卓越金質獎。

不僅課程創新，董老師更關注教育公平。她曾協助視障學生考取音樂系，也啟發非音樂班學生勇奪金曲獎。她的教學理念強調因材施教、啟發生命潛能，讓學生從音樂中重建自信。

董老師亦積極推動國際交流，規劃接待多國訪問團，設計結合東西方音樂與AI科技的課程，展現臺灣學生創意與多元實力；她也連結南美館資源，協助策展與講座，讓藝術走進校園，實踐文化生活化。

董怡君用音樂點亮孩子的眼睛，用創意打開學習的門窗。她的教室，是夢想萌芽、思維飛翔的溫暖基地。許多學生因為遇見她，看見了未來，成為閃閃發光的自己。

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