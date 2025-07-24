台中海線清水7/27送肉粽 行經路線曝光

台中清水地區出現送煞公告。（取自賴在海線群組）

2025/07/24 21:51

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市海線地區網路群組今晚貼出送煞儀式公告，儀式於7月27日星期天夜間舉行，路線從清水區光明路經中清路到出海口，引起民眾議論。

近年彰化海濱送煞習俗也流傳至台中，網友今晚在網路「賴在海線」群組貼出公告，引起民眾議論，路線由清水光明路喪家經中興路、中山路、中清路到出海口，喪家請民眾非必要勿在外逗留，強調科儀目的讓亡者安息，存者安心。如造成民眾不便，敬請見諒。

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