台南馬路拓寬 挖到疑似西洋人「神秘白骨」

現地調查發現古人遺骸，文資單位推判是明清時期至日治時期的墓葬。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/24 21:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中西區忠義路三段後段拓寬與長賢街銜接工程施工期間，意外挖出四散的人類骨骸，因部份腿骨修長、異於常見，現場施工人員私下揣測「可能不是本地台灣人」，甚至地方傳說是300年前荷蘭軍人或鄭軍交戰時的陣亡遺骸，目前工程已暫停。

挖掘地點鄰近赤崁樓，地理位置正位於荷治時期普羅民遮城外圍、清代台灣總鎮署一帶。據地方耆老回憶，該區自古便為亂葬崗，讓「神秘白骨」的身分更添謎團。工程人員表示，發現白骨後曾舉辦法事祈福，「有的腿骨特別長，看起來不像台灣人。」

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南市文化資產保護協會理事長曾國棟表示，就歷史脈絡而言，該區在荷蘭時期已是荷人統治場域，但應考慮其出土的土層是否符合？挖掘深度不像17世紀時就埋的骨骸，如果骨骸是洋人，未必就是荷蘭人，也有可能是19世紀末涉外事件當中的西方人。

台南市文化資產管理處指出，這次遺骸發現並不屬於道路拓寬主線範圍，而是鄰近的大銃段觀光藝文商業專用區開發前，依法進行的文資調查，將持續至11月，期間如有文化遺構或遺物發現，將依法處理。初步研判遺骸可能來自清代至日治時期墓葬，調查小組已成立，後續將進行完整測繪與紀錄，骨骸亦會妥善保存，納入調查報告。

文資單位進行現地調查。（記者洪瑞琴攝）

工地挖出清乾隆年代的墓碑， 證明此區土地歷史久遠。（記者洪瑞琴翻攝）

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