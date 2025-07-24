屏東內埔牧場肉乳牛共養、AI監控 提升國產牛及乳品競爭力

立委鍾佳濱今天與立法院財政委員會等南下屏東內埔鄉考察乳品及牛隻畜牧場。（記者陳彥廷攝）

2025/07/24 21:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕紐西蘭鮮乳雖免關稅，但進入國內歸類為液態乳，間接留住國產牛乳競爭力，但也讓產能、產值下降老乳牛的淘汰問題浮上檯面，因以往去化管道只有進入價值較低的肉牛市場，酪農意願不高，近期甫成立的內埔鄉龍泉畜牧場，則是採肉、乳牛共養，既可前端擴張台灣肉牛市佔，後端也能提供老乳牛去化價值、再引進新乳牛的正向循環，提升整體台灣牛及國產牛乳品質競爭力。

立委鍾佳濱今天與立法院財政委員會南下屏東內埔鄉考察「新生活乳品加工廠」以及「龍泉畜牧場」，共有財政部賦稅署、農業部畜牧司、衛福部食藥署、經濟部產發署與商發署等到場實地了解。新成立的龍泉畜牧場登記共3.6甲，經理施冠宇說明，未來額定目標為1300頭肉牛及300頭乳牛，斥資引進德國自動化擠乳設備，牛隻配戴AI辨識由系統監控乳量，可調配高、低產能的乳牛進入擠乳室的時間，提高效率。

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「過去就是從養羊牧場起家！」新生活乳品廠負責人靳瑋琳指出，做為初級加工業者已累積許多經驗，為把關品質決定自己建造鮮乳工廠，現已自創品牌並上架超市通路，後續也為不少酪農代工，希望能多協力本土鮮乳及羊乳的運銷。

為提升國產牛乳競爭力，鍾佳濱盼能透過各類措施協助有心做好國內牛乳的業者，包括訴求飼料的牧草比照「黃小玉」採零關稅進口，進一步減低畜牧成本。鍾佳濱說，零售通路標示為「鮮乳」的產品如鮮奶吐司、鮮奶茶，就得採用本土鮮乳，以進口「液態乳」所調製者不可冠有「鮮奶」二字，保障本土酪農業。

為提升國產牛乳競爭力，鍾佳濱盼能透過各類措施協助有心做好國內牛乳的業者，包括訴求飼料的牧草比照「黃小玉」採零關稅進口，進一步減低畜牧成本。（記者陳彥廷攝）

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