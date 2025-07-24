3米長緬甸蟒「絞殺孔雀」驚悚畫面曝 金門「風伯傳人」 直擊

金門「風伯傳人」王明宗在工作室附近，目擊緬甸蟒用身體和嘴扣住1隻垂死的藍孔雀。（王明宗提供）

2025/07/24 21:04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「風伯傳人」王明宗今天在工作室附近，目擊1隻長約3公尺的緬甸蟒用身體和嘴「纏扣」住1隻垂死的藍孔雀，王明宗本想上前搶救藍孔雀，緬甸蟒一溜煙即竄入草叢；縣府提醒，緬甸蟒受野生動物保育法、國家公園法規範，不得隨意獵捕，一旦觸法最高可罰30萬元。

王明宗說，在工作室附近聽到巨響，出去一看，是1隻緬甸蟒緊緊纏住某個動物，原以為是他飼養的雞遭蛇吻，一靠近才發現竟是1隻藍孔雀，也許他動作過大，緬甸蟒丟下口中奄奄一息的藍孔雀，一溜煙滑進草叢中。

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王明宗長期從事金門守護神「風獅爺（風伯）」的雕塑及文創，被民間稱為「風伯傳人」，他比出兩手大姆指和食指圍起來說，「緬甸蟒身體大概有這麼粗，嚇死人」；原以為逃過一劫的藍孔雀，也沒了生命跡象。「現在只希望緬甸蟒快快遠去，不要再回頭找我」，王明宗說。

金門野生動物救傷暨保育協會總幹事陳鳳華說，緬甸蟒是金門的原生物種，非保育類動物，性情穩定，通常不會主動攻擊人類，反而會第一時間選擇逃跑，如果在路上遇到牠們，默默繞開即可；如在室內發現蛇類，可撥打「119」通報，消防隊會委派專業人士處理。

慘遭絞殺的藍孔雀。（王明宗提供）

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