投縣2高中職校長異動 「校長產生器」產生第9名校長

國立南投高中校長傅國樑（左）退休，他也是從草屯商工主任考上校長，24日與草商老同事、接任西螺農工校長的郭恒瑞開心合照。（草屯商工提供）

2025/07/24 20:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立高中職校長今天聯合布達交接，南投縣的國立高中職中，南投高中校長傅國樑、水里商工校長徐文法退休，由廖倉祥、許文雄接任，有「校長產生器」之稱的草屯商工，繼去年教務主任洪芳芷考上民雄農工校長，今年又有實習主任郭恒瑞考上西螺農工校長，是創校至今產生的第9位校長。

國立高中職轉任、新任校長布達交接典禮今天舉行，南投縣的國立高中職今年僅南投高中、水里商工有異動，南投高中校長傅國樑退休，退休前教育部公布獲選今年的師鐸獎得主，今天在布達交接典禮中，恭喜聲不絕於耳。傅國樑退休後，將由原任新竹高工學務主任廖倉祥接任校長。另外水里高工校長徐文法也在8月1日退休，將由原霧峰農工教務主任許文雄接任校長。

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承辦國立高中職校長聯合布達交接典禮多年的草屯商工，近幾年1至2年就有一位主任考上國立高中職校長，今年是實習主任郭恒瑞考上西螺農工校長，去年則是教務主任洪芳芷考上民雄農工，而從2009年至今已產生8位校長，再往前推還有一位考上二林工商校長的邱榮義，合計已有9名主任考上校長，而獲得「校長產生器」的稱號。

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