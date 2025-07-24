旅宿備品要收費？ 環境部澄清：不主動提供 有需要者個別索取

今年元旦起，旅宿業者於房間內不再主動提供小瓶裝衛浴用品及梳子、牙刷等備品。（資料照，記者王善嬿攝）

2025/07/24 20:31

〔記者黃宜靜／台北報導〕今年元旦起，旅宿業者於房間內不再主動提供小瓶裝衛浴用品及梳子、牙刷等備品，近日消基會調查顯示，近6成旅宿業者對備品採收費制；對此，環境部澄清，本次限制一次用旅宿備品的政策，核心理念並非「禁止提供」，而是倡導「不主動提供」，改為消費者如有需要時再提供。

環境部於112年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自114年1月1日起正式實施，相關規範包括：不得提供小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，可改以陳列大於180毫升固定式瓶裝或掛壁式等方式，供消費者使用。

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另外，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得於客房等營業場所陳列，但於其附屬設施、服務設施、客房以外之經營設施陳列者不在此限，如SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。此外，旅宿業除於訂房時，提醒民眾自備個人衛生用品外，民眾入住時若未自備個人衛生用品，可向旅宿業提出需求，由其免費或販售提供。

為使政策順利推動並減少實施過程中的爭議與誤解，環境部於法規公告前，即與公會及旅宿業者展開政策溝通，透過說明會與意見徵詢等方式，廣納業界聲音，本次限制一次用旅宿備品的政策，核心理念並非「禁止提供」，而是倡導「不主動提供」，即不將一次性備品作為標準房務備品陳列於房內，改為消費者如有需要時再提供，以改變過去「主動供應、無論是否需要」的慣性模式，進而減少資源浪費與垃圾產生。

針對部分旅宿業者將一次性備品以「組合包」形式販售之情形，環境部表示，已倡導業者調整供應模式，推動「需要什麼、提供什麼」的單項備品供應原則，消費者如忘記自備備品，可主動向櫃檯或指定服務區域提出需求，由業者提供所需品項，避免一次提供多樣物品。

環境部提醒，旅宿業者要揭露相關資訊，於官網或民眾訂房時清楚說明備品提供方式，並依民眾需求提供個別品項，如民眾入住時發現忘記攜帶，業者還是可以依民眾需求提供備品。

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