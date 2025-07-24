農業部啟動丹娜斯風災專案輔導 畜禽舍每場最高補助5百萬元

農業部啟動丹娜絲颱風畜牧專案輔導措施。（農業部提供）

2025/07/24 20:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲風災與後續外圍環流帶來的豪雨，造成中南部畜牧業損失超過4.3億元，為加速產業復養復建，農業部今（24日）宣布啟動畜牧專案輔導措施，只要領有風災受災證明，有畜牧場登或畜禽飼養登記證的畜牧場，禽舍結構補助金額最高可各達5百萬元、250萬元，申請期限自10月底止。

因應丹娜絲風災帶來嚴重畜牧災損，農業部除陸續主動公告嘉義縣與台南、彰化縣二林鎮與埔鹽鄉為畜牧業天災現金救助與低利貸款地區外，今也啟動畜牧專案輔導措施，盼可協助農民度過難關，加速復養復建。

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畜牧司表示，只要領有丹娜絲風災受災證明，或者有該專案輔導補助協助說明的牧場，就可獲得補助，其中有畜牧登記證的畜牧場，畜禽舍結構、飼料桶補助比率最高可到8成，發電機補助5成，每場畜禽舍結構補助金額最高可到5百萬元。

至於若是領有畜禽飼養登記證的畜牧場，畜牧司表示，畜禽舍結構、畜牧設施等補助比率最高可到5成，每場畜禽舍結構補助最高可到250萬元。

畜牧司指出，該專案申請期限則是自該措施函知各地方的日期起到10月底止，也提醒農民一定要在11月底前完工，並提出驗收申請，以辦理現場驗收與核撥補助款。

農業部啟動丹娜絲颱風畜牧專案輔導措施。（農業部提供）

農業部啟動丹娜絲颱風畜牧專案輔導措施。（農業部提供）

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