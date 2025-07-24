南市黃鴻儒、石素瑜、方燕玲與玉山國小 獲杏壇芬芳獎

仁德幼兒園園長石素瑜（左二）、仁德文賢國中教師黃鴻儒（右二）分享獲得杏壇芬芳獎的心得。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/24 20:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年全國杏壇芬芳獎名單揭曉，南市共有3位教育人員及1團隊獲此殊榮，分別來自國中、幼兒園與童軍教育領域。受獎人、團體多年如一日，深耕教職、默默耕耘，用心陪伴孩子成長，是教育現場最溫暖的力量。

個人獎部分，仁德文賢國中教師黃鴻儒堅守講台20年，以身教帶領學生正向看待人生，深信教育是彼此感動的歷程，總能讓課堂成為孩子期待的樂園；後壁國中運動教練方燕玲長年融合紀律與關懷，用運動灌溉孩子的夢想，陪伴學生兼顧學業與品格，培養堅強意志與健康體魄。

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幼兒園組獲獎的仁德幼兒園園長石素瑜，從孩子的角度出發，挖掘每一個幼童的優勢潛能，致力提供多元展能的學習空間，讓每位孩子都能安心成長、自在學習。

團體獎方面，由玉山國小玉山藝嵐愛文童軍教育團隊和社區生態志工合作的「大自然IEP壯遊小狼邁向國際和平信使」方案獲獎。運用在地山林溪流等山野資源，打造專屬玉山幼童軍的生態學習活教室，增進孩子多元探索體驗真實情境問題解決能力。

本屆杏壇芬芳獎全國共選出個人組19位、團體組10隊，南市獲獎者跨越不同教育階段，以愛與行動詮釋教育的深度與溫度，也為更多教育工作者帶來鼓舞與啟發。

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