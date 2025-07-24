高雄50年大東醫院將熄燈！院長蔡森郎卸白袍 痛哭不捨

大東醫院在鳳山地區開業50年，決定最快在今年9月底熄燈。（記者許麗娟攝）

2025/07/24 19:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕位於高雄鳳山的大東醫院上月甫歡慶開業50週年，近日已決定在今年9月底吹熄燈號，一手創院的院長蔡森郎長年以醫院為家，把治病當興趣，他說，在做了停業和退休決定後，因為不捨而哭了好久，但考量年事已高又後繼無人，仍決定讓大東醫院光榮退場。

弟3歲大病走了 立志當醫師救人

高齡85歲的蔡森郎生長在屏東林邊鄉下，他說，從小看到大家生病沒有醫療，自己的弟弟更是在3歲時生了一場大病「就沒了」，所以屏東中學畢業後，他同時考上師專和國防醫學院，因而決定當醫師救人，而一路走來至今已60個年頭。

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50年來每天只睡3小時

蔡森郎最早在國軍高雄總醫院主治醫師，服務滿10年退役後，決定自行開業而創立大東醫院，由於就住在醫院裡，他笑說，幾乎24小時都在醫院裡過著「不見天日」的生活，而且50年來每天只睡3小時，每天忙到凌晨2、3點才入睡，早上6點就起來巡房，因看病就是他的興趣和責任，甚至連50年來每次回屏東鄉下探親皆從未過夜，只因擔心病人有突發狀況。

對於做出歇業的重大決定，蔡森郎有感而發地說，近年來，他看著醫學院的同袍接連離世，去年包括小S的公公許慶祥在內的高中同學也走了8個，便思考著自己年紀大了也該好好地休息，加上醫院的儀器已跟不上時代，過去一個外科醫師靠著雙手可以從頭治療到腳，現代醫療有許多新式儀器和療法，自嘲地說，「再不退休恐要被送進博物館了！」

不過退休前夕，最讓蔡森郎開心的是去年獲得「台灣醫療典範獎」，並由總統賴清德親自頒獎，他說，總統當時問他「年歲這麼大還這麼拚命？」他回答「我是興趣使然。」當醫師沒有興趣真的也做不了，但他從不後悔這個選擇，但也笑說因為整天24小時在醫院工作和生活，讓他變成了「生活白痴」，對於退休後要做什麼還很茫然。

3子女從醫 但移居美國無意回台

蔡森郎的3名子女雖然也從醫，但因小學時就移居美國並已落地生根，無意回到台灣繼承醫院，經過內心的糾結、掙扎和痛苦，還是決定讓這家50年來全年無休、24小時醫療服務的醫院光榮退場，目前院內107名員工，其中51名護理師中已有8成已確定轉任他院，11名加護病房的長期病患也會在8月底前清空轉至他院治療。

即將卸下醫師袍，蔡森郎滿懷感傷地說，「行醫60年，對社會熱心公益，對教育捐資興學，懸壺濟世至今竭盡責任。」

大東醫院院長蔡森郎高齡85歲，行醫60年也決定卸下醫師袍。他去年獲頒「台灣醫療典範獎」。（記者許麗娟攝）

蔡森郎至今仍每天只睡3小時，病患隨時有狀況他都在醫院內隨叫隨到。（記者許麗娟攝）

蔡森郎把大東醫院當家，他24小時都在醫院工作、生活，並笑稱每天「不見天日」。（記者許麗娟攝）

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