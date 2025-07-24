拖了9年！屏東夫欠稅600多萬 妻魚塭法拍近2800萬繳清

陳女名下位於枋山鄉莿桐段的魚塭（紅色箭頭處），近期第四拍拍出。（法務部行政執行署屏東分署提供）

2025/07/24 19:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一名陳姓女子2016年度申報綜合所得稅時，合併申報其夫投資所得的公司股利，並擔任納稅義務人，但之後並未繳納逾668萬元的稅款。財政部南區國稅局恆春稽徵所2018年11月將該案移送法務部行政執行署屏東分署強制執行，近期終拍定陳女名下的魚塭，為國庫追回該筆積欠多年的所得稅。

行政執行署屏東分署表示，所得稅法第15條規定，納稅義務人與配偶年度綜合所得，應由納稅義務人合併申報，即不論何種計稅方式，除報稅年度中有離婚、結婚或分居情形外，夫妻報稅最終都要「合併申報」。

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雖陳女與夫合併申報2016年度綜合所得稅時，所得主要來源為其夫所投資的公司股利約3562萬餘元，而陳女本人該年度所得僅3萬餘元，但陳女申報綜合所得稅時，申報其本人為納稅義務人，且陳女之後並未繳納已申報核定的綜合所得稅668萬6293元，最終移送機關以陳女為欠稅義務人，移送屏東分署強制執行。

不知夫有大筆欠債 無法繳稅

屏東分署收案後核發扣押存款及查封不動產命令，但陳女名下多為其夫借名登記的不動產及相關投資，只有零星存款，陳女至屏東分署報告財產狀況時，也表示很多細節要問其夫才知道，她本人並不清楚，而其夫在銀行及其他私人間有大筆欠債，無法負擔本應其繳納的所得稅。

經數年持續執行，陳女名下位於枋山鄉莿桐段的魚塭，近期第四拍，以2776萬餘元拍出，終全數繳清欠繳多年的所得稅，剩餘金額也用來償還銀行與私人欠債。

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