週五北部慎防「短延時豪雨」 午後各地山區留意雨勢

週五北部地區將有局部大雨，或短延時豪雨發生。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/07/24 20:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（25日）因第7號颱風「范斯高」，及熱帶性低氣壓外圍環流影響，北部地區有陣雨或雷雨，局部大雨或短延時豪雨，其他地區以多雲為主。

中央氣象署預報，週五受「范斯高」颱風外圍雲系影響，北部地區將有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；中南部及東北部地區，恐有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區則為多雲，但午後有局部短暫雷陣雨，山區也有局部大雨發生的機率，而基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、馬祖及恆春半島沿海，亦有長浪發生的機率，請注意安全。

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同時，西北太平洋目前共有3處颱風活動，包括「范斯高」、「竹節草」、「柯羅莎」。其中，「柯羅莎」預計持續往北，朝日本南方海面移動，對台灣天氣並無直接影響；「范斯高」預計週五通過琉球，朝台灣北方海面前進，下午到傍晚就會逐漸減弱為熱帶性低氣壓；而「竹節草」則預計今晚到週五白天期間，通過菲律賓西北方陸地後，強度逐漸減弱，往台灣東方海面移動。

溫度方面，週五高溫普遍約32至33度；而早晚低溫為24至25度。離島的澎湖約27至30度；金門約27至32度；馬祖約26至30度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末受「范斯高」颱風、「竹節草」颱風的影響有限，但台灣仍處於廣泛低壓帶環境中，因此中南部早晚會有局部短暫陣雨或雷雨；午後各地山區亦有熱對流發展，須留意局部較大雨勢。

紫外線指數方面，週五澎湖縣、台東縣為「危險級」；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣為「高量級」；基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市為「中量級」；其餘縣市均為「過量級」。

​空氣品質方面，週五環境風場為偏北風，高屏稍易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

西北太平洋目前共有3處颱風活動，包括「范斯高」、「竹節草」、「柯羅莎」。（擷取自中央氣象署網站）

溫度方面，週五高溫普遍約32至33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五多為「中量級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週五高屏稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

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