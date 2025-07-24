GAGU家具無預警停業 台中已41人受害損失逾210萬

家具品牌「GAGU」無預警停業，台中門市大門深鎖，法制局已接到41件消費者消費申訴案。（市府提供）

2025/07/24 18:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕家具品牌「GAGU」疑無預警停業，因台中也有店面，法制局已接到41件消費者消費申訴案，其中有人已預付13萬買家具，恐收不到貨，總爭議金額逾210萬；台中市消保官呼籲業者出面解決，另提醒消費者盡速催告業者限期履約，如逾期未履約可主張解約退款，使用信用卡付款者，得向發卡銀行洽詢申請爭議款程序，若以匯款或現金支付者，得向法院聲請核發支付命令或起訴請求賠償，以維護自身權益。

「GAGU」品牌家具在台北、台中、台南等設有營業門市，台中市法制局指出，接獲多名消費者來電諮詢反映，台中家具廠商「GAGU」無預警停止營業，已訂購的家具未如期交貨，台中市消保官聯繫不上負責人，前往台中營業門市亦大門深鎖，客服電話無人接聽。

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消保官說，統計截至今日，已受理41件消費者申訴案，爭議總金額210萬元，很多消費者已預繳定金訂購家具或室內設計裝潢，非常擔心業者無法如期履約，其中有人訂了13萬元家具、也已預付款項，原訂8月底前交貨，憂新家等不到家具，有人17日才下訂家具付款3萬，不料數天後就傳業者失聯。

消保官提醒消費者，盡速催告業者限期履約，如逾期未履約可主張解約退款，使用信用卡付款者，得向發卡銀行洽詢申請爭議款程序，若以匯款或現金支付者，得向法院聲請核發支付命令或起訴請求賠償。市府法制局官網有提供「催告履約及通知解約存證信函範本」參考；信用卡爭議款相關事宜請參閱行政院消費者保護會網站「首頁>疑難解答>消保Q&A>預付型交易」。

此外，民眾如有消費疑義，可於機關上班日撥消費者服務專線「1950」諮詢，如需申訴可上網行政院消費申訴系統線上填單（https://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx），將由管轄的縣市政府協助處理爭議。此外，中市府及各區有提供免費的法律諮詢服務，另有夜間電話法律諮詢服務（服務時間：星期一至五、晚上5點至7點，服務專線：04-22177300）。

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