鼓勵餐飲業者設自助收銀點餐機 綠委籲給營業稅優惠

立法院財政委員會今（24）日赴屏東市考察餐廳業者導入「自助點餐收銀機」情形，立委鍾佳濱（左一）籲給予營業稅優惠提高業者裝設誘因。（立委鍾佳濱服務處提供）

2025/07/24 19:18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛福部食藥署6月初推出食安新制，明定攤商若手部接觸金錢後未妥善處理即接觸食物，將依法裁罰，引發眾多自營餐飲業者憂心。立法院財政委員會今（24）日到屏東市的餐廳考察「自助點餐收銀機」導入情形，立委鍾佳濱籲財政部、經濟部與衛福部三部會跨部合作，協助業者順利因應新規上路。

民進黨立委鍾佳濱指出，2018年起財政部推動小規模營業人導入行動支付，享有1%營業稅優惠措施，該政策預計將於年底到期。如今食安新制實施，或可藉由鼓勵餐飲業者裝設自助收銀點餐機、非接觸式支付設備等方式，兼顧食安與數位轉型需求。建議政府可考慮將營業稅優免擴及導入收銀點餐機的業者，藉此提高採購誘因，也應審慎評估1%營業稅優惠措施是否有延長的必要性，或建立退場配套。

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對此，財政部政務次長李慶華回應，財政部已與經濟部、國發會研商是否延長現行1%營業稅優惠，並表示若導入自助收銀點餐設備可如行動支付一般提升交易效率與消費便利性，未來也不排除研議將營業稅優惠擴及至裝設點餐機的店家。

經濟部商業發展署副署長鄒宇新則表示，考量自助收銀點餐機成本較高，將持續研擬補助方案，現行「數位轉型補助」也已涵蓋業者導入AI與數位工具，鼓勵店家多加利用。

另產業發展署服務發展組副組長簡俊良也補充，若有國內廠商願意投入點餐機生產，經濟部也樂意提供研發補助及技術輔導支援，推動本土供應鏈發展。

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