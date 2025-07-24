訪路竹加洲果菜運銷合作社 賴瑞隆肯定高雄農業朝精緻化、國際化推進

立委賴瑞隆（中）參訪高雄路竹加洲果菜運銷合作社。（賴瑞隆服務處提供）

2025/07/24 19:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委賴瑞隆今參訪高雄路竹加洲果菜運銷合作社，由總經理柯竣議、財務副總經理陳慧菁陪同簡報；他表示，加洲果菜展現農業技術與系統上的成熟發展，凸顯高雄農業趨勢朝精緻化與國際化推進。

加洲果菜運銷合作社是南部最具規模的蔬果流通平台之一，每日處理達70至80公噸，並擁有26輛專業冷藏物流車，作業流程從進貨起即全面導入5度C冷鏈環境，歷經清洗、分切、分裝，並搭配實驗室檢驗，確保食品安全與產品穩定性。

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賴瑞隆指出，合作社除服務在地農民，也深耕國際蔬果進出口貿易，包括冷凍蔬菜、原果加工、果菜乾等產品，供應通路涵蓋大型賣場、超市、連鎖速食與大型餐飲集團，成功串接生產端與市場端，是台灣精緻農業發展的具體代表。

他特別肯定在「原果前處理」方面的努力，不僅能確保產品品質、延長保鮮時間，更能降低廢棄率，實現蔬果最大化利用，讓農業兼顧效率與永續；透過削減包材、減少垃圾、資源回收再利用，也讓農業成為對環境更友善的產業。

賴瑞隆強調，高雄在農業也將持續精進，擘劃完整智慧農業及冷鏈物流體系，整合各農業區域的特色作物與加工資源，發展從田間到國際市場的現代農業；同時強化青年返鄉政策、培育科技農業人才、拓展內需與外銷市場，讓高雄農業能提升價值、吸引人才，成為農業永續發展的重要基地。

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