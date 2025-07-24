居民憂側溝淤塞阻水流 仁武清潔隊允盡速清淤

仁林路段側溝長期未清淤，已經快滿到水溝蓋。（記者洪臣宏攝）

2025/07/24 18:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區仁林路與仁安三巷交叉口近期開闢停車場，原本台糖地的內溝變成馬路側溝，嚴重淤積浮上檯面，居民說，仁武區每逢大雨積水，理應在汛期來臨前就完成清淤，看到颱風相繼形成，令人憂心。仁武區清潔隊表示，仁林路開路段地勢較高從未積水，並非忽視，將盡速安排清淤。

仁武中學前仁林路段側溝被泥沙、樹葉等淤塞，幾乎已經滿到水溝蓋，居民說，由於該路段住戶較少，且地勢較高，雖沒有造成積水，但排水溝失去功能，雨水漫過馬路排水，恐對用路人安全構成威脅，且不利登革熱防疫工作。

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民眾指出，該側溝深70公分，竟有長達300公尺淤塞嚴重，相當離譜，顯見已經長期未清淤，希望能加速相關作業。

高市環保局說明，該路段旁為台糖地，原是開心農場場域，縣市合併前以圍牆阻隔馬路，近期私人承租土地開闢停車場，拆掉圍牆，土地的內溝成了馬路側溝，嚴重淤塞問題因而浮現，如今少了農地充當緩衝區，將盡速進行側溝清淤。市議員江瑞鴻17日也針對該情況邀集環保局等單位會勘。

仁武區清潔隊表示，去年凱米、山陀兒颱風過境後，排水溝清淤作業馬不停蹄，急件還有數十件，由於該路段水溝斷面僅30公分，無法人工清淤，又碰上沖吸溝泥車故障送修，並非忽視，將盡快排定清淤日程。

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