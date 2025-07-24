與日本神戶馬拉松結盟 石門水庫「楓半馬」7/25開始報名

桃園市長張善政（左三）呼籲喜歡馬拉松的民眾，踴躍報名參加楓半馬。（記者謝武雄攝）

2025/07/24 18:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市年度最重要的馬拉松賽事「石門水庫楓半馬」，今年邁入第10屆，比賽訂於12月7日舉行，25日中午12點起至9月30日受理報名，活動規劃21公里半程馬拉松、10公里組與5公里休閒組，並設有視障及身心障礙組別。

楓半馬邀請國內知名跑者雷理莎擔任活動大使，雷理莎分享心得時說，跑步最重要的是初心，建議跑者一開始不需要設定太困難的目標，讓跑步成為日常，習慣運動後，這條路自然就會擴展，循序漸進就會找到方向。

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今年楓半馬與日本神戶馬拉松結盟，市民於8月18日前完成神戶馬拉松報名並上網填寫表單（https://reurl.cc/1KRoyV），前100名可獲贈雙城限定紀念品與價值4500日圓的神戶智慧觀光護照。

神戶馬拉松公關大使Sui Fitness也以影片向桃園市民打招呼，她將於8月來台拍攝宣傳影片，歡迎台灣民眾11月參加神戶馬拉松，12月再參加楓半馬；另，市府觀光旅遊局將赴神戶設攤推廣楓半馬賽事，邀請日籍跑者共襄盛舉。

市長張善政昨主持「2025桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬」開跑記者會時表示，楓半馬為體育迷年度盛事，歡迎市民及全國跑者踴躍參加，一同奔馳於空氣清新、風景優美的石門水庫賽道，感受桃園山林之美。

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