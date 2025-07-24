國立高中職校長交接 教長：半導體9成以上人才台灣培育

教育部長鄭英耀（左）今主持國立高中職校長布達典禮，原高雄高工主任張嘉惠新任國立虎尾農工校長。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/24 18:17

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（24）日舉辦114學年度國立高中校長聯合布達交接典禮，通過遴選共計40位校長，包括連任11位、轉任12位、新任17位。教育部長鄭英耀主持交接儀式，他表示，台灣半導體產業，有9成以上人才來自台灣本土在地培育，大家應該對自己的教育有信心，期勉新任校長為國育才，也感謝17位退休校長的奉獻。

40位校長包括新竹女中校長林桂鳳、嘉義高中校長陳元泰等連任，花蓮高農校長梁宇承延任，金門高中校長許自佑轉任華僑高中校長等，新任校長17人，以卓蘭高中秘書傅瀞瑤新任卓蘭高中校長最受矚目。

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鄭英耀致詞時首先感謝校長的付出，他表示，台灣教育的亮眼成績，是一棒接一棒、由第一線校長與教師努力耕耘的成果，我國在PISA、TIMSS、資訊素養、公民素養等多項國際評比中皆名列前茅，沒有一項掉出前5名，展現了基礎教育的實力，也證明台灣的教育值得信賴。

鄭英耀表示，校長的領導與辦學績效，攸關學校、社會乃至於國家社會的整體發展，隨著生成式AI發展，面對瞬息萬變的外在環境，如何把新興科技融入課程，與時俱進，是大家可以努力的方向，期許眾校長持續加強領導者所需具備的專業知能與素養，且不斷精進，建構以學習者為中心的教育場域，現今教育資源有限、環境變化快速，已不可能單打獨鬥，呼籲跨校、跨縣市合作整合社群資源，共同開創創新人才培育模式。

鄭英耀特別關心非山非市及偏鄉地區的學校發展，強調即使學校規模較小，教育資源也不會缺席，並以「每一個孩子都是父母的寶貝」提醒大家，每位學生都值得被用心對待，才能真正透過教育改變生命的機會。

鄭英耀同時也向17位卸任退休校長致謝，感謝他們用心經營，使學校穩健發展，為國家培育人才，奠定國家發展的穩固基石，並期盼校長能努力營造安全友善學習環境，如有需要教育部幫忙，請即時提出，教育部團隊會和校長一起，為國家培育人才共同努力。

教育部今天舉辦國立高中職校長布達典禮，40位校長上任。（記者林曉雲翻攝）

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