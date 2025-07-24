3颱共舞！北部今晚防豪雨 雨區明下半天南移

西北太平洋范斯高、竹節草、柯羅莎3颱共舞。（擷取自中央氣象署網站）

2025/07/24 18:04

〔記者林志怡／台北報導〕西北太平洋3颱共存，中央氣象署指出，今日晚間到明日上半天受范斯高颱風影響，北部地區將有局部大雨或豪雨，下半天雨區逐漸往中南部地區移動，入夜後可能有局部大雨，週六大罷免投票日則受到低壓帶影響，西半部地區容易有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區多雲、有午後短暫雷陣雨。

中央氣象署預報員曾昭誠說明，目前西北太平洋有3處颱風活動，包括范斯高、竹節草、柯羅莎，其中，柯羅莎颱風預計持續往北，朝日本南方海面移動，對台灣天氣並無直接影響。

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曾昭誠指出，范斯高、竹節草颱風抵達颱風附近時，強度都落在輕度颱風下限到熱帶性低氣壓水準，其中，范斯高颱風預計在明天通過琉球，朝台灣北方海面前進，預計同日下午到傍晚就會逐漸減弱為熱帶性低氣壓。

竹節草颱風則預計今晚到明天白天期間通過菲律賓西北方陸地後，強度逐漸減弱，往台灣東方海面移動。

曾昭誠說，今日受到范斯高颱風影響，台灣周邊為北風到東北風的環境，新竹以北、宜蘭地區時晴時雨，且中午過後雨勢越來越持續且明顯，入夜後雨勢將進一步增強。

今日晚間到明日上半天，北部地區將有局部大雨或豪雨，北部、中南部地區、澎金馬有局部短暫陣雨握雷雨，花東地區多雲、午後有短暫雷陣雨；下半天隨著范斯高颱風北移，台灣周邊風向轉為西北風到西風、西南風，雨區逐漸南移，中南部地區越晚降雨越明顯，入夜後可能有局部大雨。

曾昭誠說，週六隨著范斯高、竹節草颱風減弱，台灣將受到大低壓帶影響到月底，環境維持西南風，西半部地區容易有局部短暫陣雨或雷雨，且中南部地區雨勢較為明顯，可能出現局部大雨，其他地區多雲、有午後短暫雷陣雨。

此外，曾昭誠提醒，週四到週六中部以北沿海空曠地區、恆春半島、各離島易有較強陣風。週日前適逢天文大潮，嘉義以南、花東地區潮位較高，低窪地區可能有海水倒灌與局部積淹水情況。

今晚至後天逐12小時降雨趨勢。（中央氣象署提供）

今晚至後天風力趨勢。（中央氣象署提供）

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