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    漫畫博覽會》漫畫《引路人》、小說《靈首村》 奪原創IP首獎

    第4屆「原創IP風雲榜」將小說組冠軍頒給《靈首村》。（中華動漫出版同業協進會提供）

    第4屆「原創IP風雲榜」將小說組冠軍頒給《靈首村》。（中華動漫出版同業協進會提供）

    2025/07/24 19:59

    〔記者吳柏軒／台北報導〕第4屆「原創IP風雲榜」今（24日）在漫畫博覽會正式揭曉年度漫畫、小說兩大組別的TOP IP獎得主，由漫畫《引路人》、小說《靈首村》奪首獎，各獲10萬元獎金。

    該獎由中華動漫出版同業協進會主辦，今年共48部漫畫、56部小說參與評選，漫畫組TOP IP獎第一名由城邦文化事業公司奇幻基地出版，在台灣LINE WEBTOON累積近4千萬瀏覽次數的超人氣本土原創作品《引路人》（漫畫／羅寶、編劇／桑原）奪得。

    小說組同樣競爭激烈，由在PTT Marvel版大神千年雨全新力作、奇幻基地出版的《靈首村》獲得評審肯定，奪得TOP IP獎第一名。

    中華漫協表示，該獎與文化內容策進院、新媒體暨影視音發展協會、台灣遊戲產業振興會、動畫特效協會及台灣角色品牌授權協會共同推動，透過出版業與跨領域專業人士組成的評審團，從故事完整度、題材創新度到商業延展性等多面向，評選出兼具內容價值與市場潛力的年度代表作。

    漫畫《引路人》奪下第4屆「原創IP風雲榜」漫畫組首獎。（中華動漫出版同業協進會提供）

    漫畫《引路人》奪下第4屆「原創IP風雲榜」漫畫組首獎。（中華動漫出版同業協進會提供）

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