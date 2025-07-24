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    通霄南勢溪疏濬遭疑超挖 苗縣府：逐車過磅不致超挖牟利

    民眾質疑通霄南勢溪超挖採售砂石牟利，苗栗縣府回應，設有地磅站需逐車過磅以總量管制，不致有超挖牟利情形。（民眾提供）

    民眾質疑通霄南勢溪超挖採售砂石牟利，苗栗縣府回應，設有地磅站需逐車過磅以總量管制，不致有超挖牟利情形。（民眾提供）

    2025/07/24 17:36

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民眾質疑苗栗縣府在通霄鎮通霄溪上游南勢溪正辦理疏濬兼供販售土石作業，由於土石販售金額達1300萬元，認為工程進度落後，懷疑可能發生「現場篩選砂石」及「超挖」狀況。苗栗縣政府今天回應，不致有超挖採售砂石牟利情形。

    苗縣府表示，通霄溪上游南勢溪南坪橋至高鐵橋段疏濬工程一案為居民反映南勢溪河道淤積影響民眾生命財產安全，經現場測量評估有必要辦理，該處砂石經評估屬有價料源，縣府依「河川水庫疏濬採售分離土石申購作業規定」辦理疏濬兼供販售土石作業，現場管制作業設有地磅站，需逐車過磅，以總量管制；另設有保全人員管制車輛進出，再由施工監造廠商監督管理。

    苗縣府強調，因地磅設置於工程出入口，可總量控管外運砂石，依現場地磅紀錄控管總外運量，不致有超挖採售砂石牟利情形。由於民眾有相關疑慮，苗縣府指出，已責成監造廠商針對現場進行測量作業，檢討是否超挖。

    民眾認為施工期限拖延，且懷疑南勢溪與土城溪交會處超挖，且可能篩選砂石後再以一般泥土取代填平。

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