注意熊出沒！ 熊本熊部長現身桃機 【探索熊本趣】特展26日起萌翻登場

桃園國際機場自26日起至12月14日，於第二航廈北側5樓商場舉辦【探索熊本趣】特展，除了打造原汁原味的熊本熊部長辦公室，也設置AR互動體驗及活動。（記者朱沛雄攝）

2025/07/24 17:32

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕注意熊出沒！桃園國際機場26日起至12月14日，於第二航廈北側5樓商場舉辦【探索熊本趣】特展，邀請日本超人氣吉祥物熊本熊（Kumamon）介紹美食與觀光景點，除了打造原汁原味的熊本熊部長辦公室，也設置AR互動體驗及活動專屬拍貼機，還有熊本熊公仔與熊本城等人氣打卡點。

另外，熊本熊部長也將於8月2日及3日舉辦見面會，機場公司歡迎大小朋友來桃園機場一日遊，親身體驗萌熊旋風。

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機場公司表示，為深化與姊妹機場合作及國際交流，首度攜手日本阿蘇熊本機場及熊本縣政府於第二航廈北側5樓商場設置【探索熊本趣】特展，打造原汁原味的熊本觀光主題及熊本熊部長辦公室，現場掃描QR Code即可啟動AR體驗幫熊本熊部長蓋公文章；民眾在7月26日至8月7日限時福利期間，完成互動及集章任務並自拍上傳，將可在「熊本熊拍貼機」拍下紀念照。展區也設有呈現台灣夜市風情與熊本定食屋的美食主題區佈景，更有熊本當地最富盛名熊本城造景，開放民眾打卡留念；展場中還藏有兩隻特別打造的桃機限定熊本熊公仔，歡迎來尋「熊」拍照。

為紀念兩座機場首次合作舉辦活動，熊本縣營業部長兼幸福部長「熊本熊」將於8月2、3日兩天現身桃園機場舉辦5場【熊本熊見面會】與民眾近距離互動與限量合照；也有來自熊本縣的觀光聯盟與溫泉旅館協會等單位設攤推廣當地觀光魅力與美食特產。

機場公司指出，桃園國際機場現有16個友好合作機場，日本阿蘇熊本國際機場於2024年11月15日與桃園機場締結姊妹機場，近年因台灣半導體相關產業進駐熊本，兩地商務與觀光交流大幅提升，目前桃園機場（TPE）與熊本機場（KMJ）每週共有12班直飛航班，2025年1至5月間往來旅客人數約11萬人次，較去年同期8萬人次約成長4成，這次活動帶動友好機場交流合作，也使台日航線拓展及文化觀光交流更加升溫，創造互惠共贏。

展區也設有熊本當地最富盛名熊本城造景，開放民眾打卡留念。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場自26日起至12月14日，於第二航廈北側5樓商場舉辦【探索熊本趣】特展。（記者朱沛雄攝）

民眾在7月26日至8月7日限時福利期間，完成互動及集章任務並自拍上傳，可在「熊本熊拍貼機」拍下紀念照。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場出現熊本熊部長辦公室。（記者朱沛雄攝）

展區也設有呈現熊本定食屋的美食主題區佈景，開放民眾打卡留念。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場自26日起至12月14日，於第二航廈北側5樓商場舉辦【探索熊本趣】特展。（記者朱沛雄攝）

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