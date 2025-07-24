「南山A21綠環塔」連通至北市府天橋今都審 可串接捷運藍、紅線

「南山A21綠環塔」連通至市府南側出口的空橋新建工程，今於台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。（記者董冠怡攝）

2025/07/24 17:22

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市信義商圈空中、地下連通道長逾2.3公里，行經多座百貨公司，也可從捷運市政府站往來市府，市府往來台北101仍需走倚賴地面人行道，尚待南山A21（綠環塔）完工串聯，預計2028年；A21連通至市府南側出口的空橋新建工程今於台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議，分為天橋和風雨走廊兩段，會中針對垂直動線、周邊交通動線整合進行討論，完成後規劃假日對民眾開放，可接至台北101並往紅線捷運站，但並未提及完工期程。

都審委員提到，市府廣場也在規劃改造，天橋設計應考慮整體意象，為了將建築量體高度慢慢降至與市府出入口一致，中間落差較大，加上電梯位置太靠外側，如遇大雨或颱風天，可能會淋到雨，以及樓梯、柱子、電梯口太過靠近，建議微幅擴大緩衝空間。另有委員質疑，步行距離不遠，還可走去搭公車，天橋連接市府這一段的必要性為何？比較像是蓋給市府人員用的。

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主席彙整委員意見並裁示，整體垂直動線向外挪移，提升廣場通透性，電梯設置和人行動線設計需方便通行，調整位置是否涉及公園路燈工程管理處廣場改造、交通局要求的人行道或自行車道退縮寬度，由市政大樓公共事務管理中心彙整後，提供明確落柱建議給申設單位，且須議定詳細施工期程等，如無其他意見，修正後通過。

南山人壽代表補充，全力配合公管中心及市府廣場改造、道路拓寬時程，目前尚未獲得府方提供明確施工時程，仍在等待中。

新建工程處說，松壽路拓寬部分，預計明年1月1日至6月30日施作，預計會將松壽路退縮一個車道，布設2公尺自行車道、4公尺人行道，提醒設計單位避開。

都市發展局都市設計科長謝佩珊說明，此案同時涉及市府廣場改造及松壽路拓寬案。如果未來市府路封閉，須有相應配套措施，包括周邊的松壽路拓寬，因此空橋落柱配置及垂直升降位置規劃也要配合調整，其設施物目前都集中在南門出入口，往道路側挪移比較不會那麼擠。除此之外，市府大樓現行假日主要對外開放的是西大門，公管中心已於會上表達，後續將研議開放其他出入口可行性，屆時可從藍線捷運途經地下道、市府大樓、空橋順接至紅線。

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