人行道凸出至車道！轉彎車恐撞上挨批「設計這樣有事嗎」 嘉市府回應了

嘉義市改善人行道，因轉角處凸出至車道中間，遭民眾批評設計不良、轉彎車輛恐撞上很危險。（截取自嘉義綠豆大小事臉書）

2025/07/24 17:08

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市世賢路一段與海口寮路口正進行北側人行道改善工程，因人行道轉角處凸出至車道中間，汽、機車轉彎恐撞上人行道，遭網友批評「設計這樣有事嗎？」市府工務處長蘇文崎今回應，工程未完工，未來規劃縮減為一個車道，路邊劃設停車位，今廠商已塗銷、調整車道標線，人行道旁已設置交通維護的護欄、夜間警示等設施改善。

網友近日在「嘉義綠豆大小事」貼出人行道轉角處凸出至車道中間照片，貼文提醒民眾開車騎車到這個路段要特別小心，「路中會撞上人行道」，批評這樣的設計令人傻眼，吸引網友熱議，留言諷刺「設計這樣有事嗎？」「超危險，晚上騎車沒看到必摔」、「人才」等。

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工務處也立即留言回應，「該路口工程尚在施工中，已請施工廠商加強交維及夜間警示措施，完工前，路面標線會重新調整劃設，並在路側增設停車帶，「市民如有路面相關問題，歡迎通報1999服務專線。」

蘇文崎說，該路口為「世賢路（保安二路至八德路）北側人本優化道路改善工程」範圍，3月27日起施工，預計明年初完工；未來規劃機慢車道僅一個車道，路旁設有停車位，因車道標線還未更改，讓民眾誤解，已請廠商塗銷原標線，加強設置人行道護欄及夜間警示，待施工完成，車道標線還會再重新調整劃設。

由於工程尚未完工，嘉義市政府請廠商加強交通維護、夜間警示措施。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府在人行道旁設有護欄，並將原車道標線塗銷改善。（記者王善嬿攝）

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