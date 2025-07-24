范斯高颱風外圍環流強風大雨 新北市府籲民眾避免到山區、水域

中央氣象署研判新北市今晚起受范斯高颱風外圍環流影響，雨勢漸增，北側沿海與東側山區有較大雨勢，25日全天雨勢均大，預估累積雨量達大雨等級，提醒市民務必提高警覺，注意自身安全。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/24 17:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕中央氣象署及新北市氣象團隊天氣風險公司研判，新北市今晚起受范斯高颱風外圍環流影響，雨勢漸增，北側沿海與東側山區有較大雨勢，25日全天雨勢均大，尤其南側山區以及北海岸，預估累積雨量達大雨等級，新北市政府消提醒市民務必提高警覺，注意自身安全。

范斯高颱風外圍環流影響期間，新北市沿海風勢漸增強，陣風可達7級以上，浪高可達4米，並有長浪發生機會，新北市政府消防局局長陳崇岳提醒民眾從事岸邊活動務必注意自身安全，在天候不佳期間，民眾應儘量避免至本市沿海地區海釣及觀浪，或從事山區活動，以免發生危險。

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新北市災害應變中心EOC呼籲，市政府團隊加強各項防颱整備工作，請各位市民朋友務必做好防颱準備，隨時關注颱風動態，今明兩日適逢天文大潮，沿海及低窪地區慎防海水倒灌及積淹水，相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。

中央氣象署研判新北市今晚起受范斯高颱風外圍環流影響，雨勢漸增，北側沿海與東側山區有較大雨勢，25日全天雨勢均大，預估累積雨量達大雨等級，提醒市民務必提高警覺，注意自身安全；消防單位到海邊勸離民眾。（記者吳仁捷翻攝）

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