3颱共存！國家災防中心一圖看懂颱風路徑、對台影響

國家災害防救科技中心今日製圖曝光3個颱風對台灣的影響及未來路徑，提醒民眾注意。（取自國家災害防救科技中心）

2025/07/24 17:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「范斯高」、「竹節草」昨日先後生成，颱風「柯羅莎」則在今日下午2時於關島西方生成，形成三颱共存情形。對此，國家災害防救科技中心今日製圖，詳細曝光三個颱風對台的影響及未來路徑，提醒民眾注意。

國家災害防救科技中心今（24）日下午在LINE官方帳號上發送通知表示，最新生成的「柯羅莎」，下午2時在關島西北方海面生成，以時速17公里向北移動，未來將朝北，往日本東方海面移動，對台灣沒有影響。

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輕度颱風「竹節草」下午2時位於呂宋島西方海面，以時速12公里朝東北東方向移動，未來將朝東北，往日本琉球海域方向移動，預計48小時候減弱為熱帶性低氣壓。

輕度颱風「范斯高」下午2時則位於日本宮古島東方海面，以時速34公里朝西北，往中國浙江移動，預計24小時候減弱為熱帶性低氣壓。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，關島附近的熱帶低氣壓TD-12在今天中午被JMA升格為第9號颱風柯羅莎，完成今年第一次三颱並列的情況。

他說，雖然有三個颱風，但看起來都沒有直接威脅台灣的機會，要注意的是范斯高颱風外圍環流降雨，以及後續合併竹節草颱風殘餘低壓後的大範圍低氣壓引進的西南風降雨，週五到下週日期間（25到27日）應該會有局部較大雨勢發生機會，再度提醒大家注意。

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